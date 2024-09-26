الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا مع التفاؤل بخطط تحفيز اقتصاد الصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمركزى الكويتى: ارتفاع أرباح القطاع المصرفى إلى 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 سهم إنفيديا يرتفع للجلسة الرابعة.. والقيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار “الإحصاء السويسرى”: استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر فى البلاد

عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب فحوى محضر اجتماع صناع السياسات في الأوروبي، وفي ظل التفاؤل بخطط تحفيز ثاني أكبر في العالم.

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.25% عند 525.6 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقًا قياسيًا.

فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% عند 8284 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 2.35% عند 7742 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 1.7% أو 319 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 19238 نقطة.

وقفز سهما الفرنسيتان“إل في إم إتش” و”كيرينج” للسلع الفاخرة، بنسبة 9.9% و9.6%، بدعم من خطط تحفيز الحكومة الصينية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر، والذي جرى خلاله خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، توقعات بأن يبلغ ​​التضخم في منطقة اليورو نحو 2.5% في عام 2024، قبل أن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025 و1.9% في عام 2026.

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