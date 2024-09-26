الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا مع التفاؤل بخطط تحفيز اقتصاد الصين - جريدة البورصة

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عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب فحوى محضر اجتماع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، وفي ظل التفاؤل بخطط تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.25% عند 525.6 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقًا قياسيًا.
فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% عند 8284 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 2.35% عند 7742 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 1.7% أو 319 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 19238 نقطة.
وقفز سهما الفرنسيتان“إل في إم إتش” و”كيرينج” للسلع الفاخرة، بنسبة 9.9% و9.6%، بدعم من خطط تحفيز الحكومة الصينية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر، والذي جرى خلاله خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، توقعات بأن يبلغ التضخم في منطقة اليورو نحو 2.5% في عام 2024، قبل أن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025 و1.9% في عام 2026.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720172
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