سهم إنفيديا يرتفع للجلسة الرابعة.. والقيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار - جريدة البورصة

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ارتفع سهم شركة“إنفيديا” خلال تعاملات الخميس، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مما عزز قيمتها السوقية لتتجاوز 3 تريليونات دولار مرة أخرى.
وصعد سهم صانعة الرقائق بنسبة 0.3% إلى 123.89 دولار، بقيمة سوقية بلغت 3.04 تريليون دولار.
يأتي ذلك تزامنًا مع التوقعات الإيجابية لقطاع أشباه الموصلات الأوسع، في ظل تنامي المنافسة بين الشركات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخطط التوسع في إنشاء مراكز البيانات.
وحقق سهم“إنفيديا” مكاسب منذ بداية العام الجاري بنحو 150%، رغم تعرضه لضغوط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويقارن ذلك بصعود مؤشري“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنحو 20% خلال الفترة.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720171
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