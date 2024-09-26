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سهم إنفيديا يرتفع للجلسة الرابعة.. والقيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار - جريدة البورصة

9/26/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة المركزى الكويتى: ارتفاع أرباح القطاع المصرفى إلى 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا مع التفاؤل بخطط تحفيز اقتصاد الصين “الإحصاء السويسرى”: استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر فى البلاد

ارتفع سهم شركة“إنفيديا” خلال تعاملات الخميس، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مما عزز قيمتها السوقية لتتجاوز 3 تريليونات دولار مرة أخرى.

وصعد سهم صانعة الرقائق بنسبة 0.3% إلى 123.89 دولار، بقيمة سوقية بلغت 3.04 تريليون دولار.

يأتي ذلك تزامنًا مع التوقعات الإيجابية لقطاع أشباه الموصلات الأوسع، في ظل تنامي المنافسة بين الشركات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخطط التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وحقق سهم“إنفيديا” مكاسب منذ بداية العام الجاري بنحو 150%، رغم تعرضه لضغوط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويقارن ذلك بصعود مؤشري“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنحو 20% خلال الفترة.

المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108720171

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