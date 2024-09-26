المركزى الكويتى: ارتفاع أرباح القطاع المصرفى إلى 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي الكويتي اليوم الخميس استمرار ارتفاع أرباح القطاع المصرفي إذ نمت الأرباح العائدة على المساهمين 25% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار دينار (حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2023.

وذكر التقرير أن استمرار أرباح القطاع جاء متأثرا ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتحسن جودة الأصول مبينا أن المخصصات تراجعت بشكل محدود بما يعادل 15% مقارنة بعام 2022.

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وقال التقرير إن أصول القطاع المصرفي شهدت نموا بنحو 3.1% في نهاية 2023 لتبلغ 110.4 مليار دينار (حوالي 364 مليار دولار) مشيرا إلى أن حصة أصول البنوك الإسلامية قاربت حصة التقليدية كنسبة من اجمالي أصول القطاع.

وبين أن ربحية القطاع المصرفي تأثرت بالارتفاع المشهود في صافي هامش الفوائد ليبلغ 2.7% في حين ارتفعت الأرباح من غير الفوائد لتبلغ حصتها ما يعادل 32% من إجمالي القطاع المصرفي مدفوعة بالارتفاع في الأرباح الاستثمارية بنسبة 126%.

ولفت إلى ان تحسن الارباح العام الماضي انعكس على مؤشرات الربحية والكفاءة المالية إذ شهد معدل العائد على متوسط الأصول ارتفاعا بنسبة 1.5% وشهد العائد على متوسط حقوق الملكية ارتفاعا بنسبة 1ر11 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022.

وأكد ان القطاع المصرفي المحلي حافظ على ملاءته المالية المرتفعة اذ ارتفع معدل كفاية رأس المال للقطاع ليصل عند اعلى معدل له بنحو 19.9% مرجعا ذلك إلى زيادة أرباح البنوك وقيام بعض البنوك بزيادة رؤوس أموالها.

وأوضح أن محفظة القروض شهدت نموا بنسبة 2.6% لتبلغ 69.2 مليار دينار (نحو 3ر228 مليار دولار) مدفوعة بنمو التمويل الممنوح للشركات الكبرى مبينا أن العملة المحلية ما زالت تستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة القروض بنسبة 64.2%.

وذكر المركزي أن معدل القروض غير المنتظمة حافظ على مستواه عند أدنى مستوى له بنسبة 1.4% في عام 2023 تماشيا مع العامين السابقين في حين استمر معدل تغطية القروض غير المنتظمة في الارتفاع ليبلغ 312% في نهاية العام المذكور.

وبين أن ودائع القطاع المصرفي استمرت بالارتفاع خلال العام الماضي لتبلغ 73.5 مليار دينار (حوالي 245.5 مليار دولار) بنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي في حين شهدت الودائع الأجنبية ارتفاع لتشكل 32.5% من إجمالي ودائع القطاع في ظل توسع عمليات البنوك الخارجية.

وأكد التقرير ان البنوك لا تزال تعتمد على ودائع القطاع الخاص كمصدر رئيسي للأموال بشكل أكبر من اعتمادها على الودائع الحكومية إذ تشكل ودائع القطاع الخاصة النسبة الأكبر من محفظة الودائع بنحو 56.5% من الإجمالي.

وكان بنك الكويت المركزي أصدر في وقت سابق اليوم تقرير الاستقرار المالي للعام 2023 وذلك ضمن جهوده في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.