مصرع طفل بحادث دعس في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN/ لقي طفل (6 أعوام) مصرعه نتيجة حادث دعس وقع بأحد أحياء مدينة نابلس.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث دعس نتج عنه إصابة طفل بجروح بليغه نقل على أثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.
وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث، وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.
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