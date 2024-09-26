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مصرع طفل بحادث دعس في نابلس

9/26/2024 2:37:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN/ لقي طفل (6 أعوام) مصرعه نتيجة حادث دعس وقع بأحد أحياء مدينة نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث دعس نتج عنه إصابة طفل بجروح بليغه نقل على أثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث، وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

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