لولا يلتقي ملك الأردن

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – اجتمع الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر مع الملك الأردني عبد الله الثاني. حيث بحث الزعيمان إلى جانب المسألة الرئيسية وهي النزاع في الشرق الأوسط، العلاقات الثنائية بين البرازيل والأردن كالتجارة والسياحة بين البلدين.

ووفقاً للمادة التي نشرها القصر الرئاسي البرازيلي (بلانالتو) فإن العلاقات التجارية بين البلدين لا ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث يبلغ التبادل التجاري السنوي 581 مليون دولار، مع فائض بقيمة 219 مليون دولار لصالح البرازيل، وهو ناتج عن الصادرات البرازيلية لمنتجات كلحوم الأبقار، والدجاج، والذرة، والقهوة. أم الأردن فيورد إلى البرازيل الأسمدة الرئيسية.

وتشير الحكومة البرازيلية إلى أن تدفق السياح إلى الأردن قد حقق نمواً خلال السنوات الأخيرة. تمتلك الأردن على مواقع دينية تجذب السياح من العالم اجمع، كما تقوم بحملات ترويجية في العديد من المدن العالمية لدفع وتعزيز قطاعها السياحي. وكذلك وفقاً للقصر الرئاسي البرازيلي، فقد بحث الرئيس لولا والملك الأردني عبد الله الثاني مواضيع أخرى، كالتعاون الدفاعي والأمني والاستخباراتي.

بحث لولا مسائل أخرى مع الملك الأردني.

كما تفيد المادة التي نشرها القصر الرئاسي البرازيلي إلى أن التركيز الرئيسي لمباحثات الزعيمين كان على الأزمة الانسانية الناتجة عن الحرب القائمة بين الكيان الصهيوني وحماس في قطاع غزة، وبأنهما قد تبادلا وجهات النظر حول السبل الممكنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن. كما بحث الزعيمان المخاوف بشأن تصاعد الاشتباكات الاقليمية بسبب الأحداث في لبنان.

ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية البرازيلية

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