مصر تستضيف اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

MENAFN - Al-Borsa News) يستضيف المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2024.

وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوف يفتتح الاجتماعات يرافقه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

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وأفاد البنك، بأنه سوف يشارك في الاجتماعات عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بمصر.

وبحسب البيان، سوف تتناول الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.

ووفقا للبيان، سوف يسبق الاجتماعات ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان“تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة” يوم 30 سبتمبر 2024 .

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