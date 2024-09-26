مصر تستضيف اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يستضيف البنك المركزي
المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2024.
وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوف يفتتح الاجتماعات يرافقه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
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وأفاد البنك، بأنه سوف يشارك في الاجتماعات عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بمصر.
وبحسب البيان، سوف تتناول الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.
ووفقا للبيان، سوف يسبق الاجتماعات ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان“تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة” يوم 30 سبتمبر 2024 .
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108719977
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