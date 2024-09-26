((الاتصالات)) تستثمر 1.7 مليار جنيه لتنمية المهارات الرقمية العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) استثمرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه لتنمية المهارات الرقمية للشباب المصرى فى العام المالى 2023 – 2024، بحسب غادة لبيب، نائب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشفت الوزارة، أنها تستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب، خلال العام المالى الحالى، ومليون متدرب خلال العام المالى 2029 – 2030.

موضوعاتانخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% مع مخاوف فائض الإمدادات ارتفاع الأسهم الأمريكية فى المستهل مع هدوء مخاوف الركود الحكومة تبحث دعم“المناطق الحرة” للتكيف مع آلية“CBAM” للواردات الأوروبية

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر DevOps Days Cairo 2024 والذى ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، تحت شعار ((منهجيات الديفوبس فى عصر التطور التكنولوجى)).

وفى كلمتها التى ألقتها نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت ((لبيب))، أن تبنى المنهجيات الحديثة مثل DevOps أصبح ضرورة فى ظل التطورات السريعة التى يشهدها المشهد الرقمى العالمى.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الابتكار وتحسين العمليات التشغيلية، ما يسهم فى تسريع التحول الرقمى لتمكين شركات تكنولوجيا المعلومات من الحفاظ على مرونتها وقدرتها التنافسية.

وأكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التى تحظى باهتمام خاص من الحكومة والدولة باعتباره قطاعاً خدمياً وانتاجياً يسهم بقوة فى الاقتصاد المصرى وقاطرة لعمليات التحول الرقمى فى مصر.

وأشارت ((لبيب)) إلى أن هذا التعاون يُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وزيادة الصادرات الرقمية، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال التكنولوجيا.

وأضافت ((لبيب))، أن أعداد المتدربين شهد زيادة بنحو 125 ضعفاً خلال 6 سنوات وبلغ عدد المتدربين نحو 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى 2023- 2024.

وقال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): ((إن حادثة (كراود سترايك) التى تسببت فى شلل واسع النطاق للخدمات الرقمية العالمية فى يوليو الماضى، والتى نجمت عن خلل بسيط فى تحديث للبرمجيات، تعكس الحاجة الملحة لتبنى ممارسات متقدمة مثل DevOps، التى تركز على التعاون بين فرق التطوير والتشغيل، ما يؤدى إلى تسريع عمليات تطوير البرمجيات وتطبيقاتها بطريقة آمنة وموثوقة)).

وأشار ((الظاهر)) إلى الدور الذى تلعبه الهيئة لدفع الشركات والمؤسسات المصرية إلى تبنى أحدث الممارسات ومعايير الجودة العالمية فى تطوير البرمجيات بهدف بناء صناعة تكنولوجيا معلومات قوية ومنافسة.