((الاتصالات)) تستثمر 1.7 مليار جنيه لتنمية المهارات الرقمية العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) استثمرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه لتنمية المهارات الرقمية للشباب المصرى فى العام المالى 2023 – 2024، بحسب غادة لبيب، نائب وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشفت الوزارة، أنها تستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب، خلال العام المالى الحالى، ومليون متدرب خلال العام المالى 2029 – 2030.
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جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر DevOps Days Cairo 2024 والذى ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، تحت شعار ((منهجيات الديفوبس فى عصر التطور التكنولوجى)).
وفى كلمتها التى ألقتها نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت ((لبيب))، أن تبنى المنهجيات الحديثة مثل DevOps أصبح ضرورة فى ظل التطورات السريعة التى يشهدها المشهد الرقمى العالمى.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الابتكار وتحسين العمليات التشغيلية، ما يسهم فى تسريع التحول الرقمى لتمكين شركات تكنولوجيا المعلومات من الحفاظ على مرونتها وقدرتها التنافسية.
وأكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التى تحظى باهتمام خاص من الحكومة والدولة باعتباره قطاعاً خدمياً وانتاجياً يسهم بقوة فى الاقتصاد المصرى وقاطرة لعمليات التحول الرقمى فى مصر.
وأشارت ((لبيب)) إلى أن هذا التعاون يُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وزيادة الصادرات الرقمية، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال التكنولوجيا.
وأضافت ((لبيب))، أن أعداد المتدربين شهد زيادة بنحو 125 ضعفاً خلال 6 سنوات وبلغ عدد المتدربين نحو 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى 2023- 2024.
وقال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): ((إن حادثة (كراود سترايك) التى تسببت فى شلل واسع النطاق للخدمات الرقمية العالمية فى يوليو الماضى، والتى نجمت عن خلل بسيط فى تحديث للبرمجيات، تعكس الحاجة الملحة لتبنى ممارسات متقدمة مثل DevOps، التى تركز على التعاون بين فرق التطوير والتشغيل، ما يؤدى إلى تسريع عمليات تطوير البرمجيات وتطبيقاتها بطريقة آمنة وموثوقة)).
وأشار ((الظاهر)) إلى الدور الذى تلعبه الهيئة لدفع الشركات والمؤسسات المصرية إلى تبنى أحدث الممارسات ومعايير الجودة العالمية فى تطوير البرمجيات بهدف بناء صناعة تكنولوجيا معلومات قوية ومنافسة.
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