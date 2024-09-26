مدار للتطوير العقارى تشارك بعروض حصرية بمعرض سيتى سكيب مصر 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) فى خطوة جديدة لتعزيز مكانتها فى السوق العقارى المصرى، تشارك شركة مدار للتطوير العقارى فى فعاليات معرض“سيتى سكيب” مصر 2024، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية، مقدمة عروض استثنائية وأنظمة سداد حصرية على أبرز مشاريعها السكنية والتجارية.
وفى كل عام، تحرص الشركة دائما على التواجد فى“سيتى سكيب” أكبر معرض عقارى فى البلاد، بهدف الترويج لمشاريعها فى ظل التواجد الملحوظ في المعرض، الذى يستقطب نحو 40 ألف زائر، وخلال فترة إقامة المعرض العام الحالى تقدم“مدار” عروض على وحدات بدون مقدم بمشروعها“أزهى” العين السخنة، مع فترة سداد على أقساط تمتد لمدة 8 سنوات، كما تقدم وحدات بالمشروع بمقدم 10% وفترة سداد على أقساط لمدة 9 سنوات، وخصم 40% على الدفع النقدى.
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كذلك تمتد عروض“مدار” إلى مشروعها“أزهى” رأس الحكمة، حيث تشمل العروض وحدات بدون مقدم وبفترة سداد على أقساط لمدة 9 سنوات، ووحدات أخرى بمقدم 10% بفترة سداد على أقساط لمدة 10 سنوات، وخصم 40% على الدفع النقدى. الرئيس التنفيذى لـ”مدار”: نعتزم التوسع بالسوق خلال 2025.. ونستهدف ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه
وصرح أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، بأن الشركة خلال فعاليات“سيتى سكيب” تقدم لمحة لجمهور المعرض عن أحدث مشاريعها السكنية بغرب القاهرة فى زايد الجديدة، وهو مشروع (سكنى- سياحى- إدارى) متكامل، على مساحة 250 فدان، وهو ما يأتى فى إطار استهداف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال عام 2025، وتحقيق مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه خلاله. السوق العقاري فى مصر جاذب جداً وبعيد تماماً عن الفقاعة العقارية وحجم الطلب فى ازدياد
وأضاف أن السوق العقارى فى مصر جاذب جداً، وبعيد تماماً عن فكرة الفقاعة العقارية، بل أن حجم الطلب مستمر وفى ازدياد، مشيرا إلى أن السوق تحتاج لنحو 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، وما يتم انشائه سنوياً لا يتجاوز 200 ألف وحدة.
وأكد أن السوق يمتلك العديد من الفرص للاستثمار سواء فى العاصمة الإدارية وشرق القاهرة، أو غرب القاهرة، ولكن تعد الفرصة الأكثر جاذبية بالساحل الشمالى، وتحديدا منطقة رأس الحكمة والمناطق القريبة منها، خاصة أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيحول المنطقة إلى منطقة جذب طوال العام، كما أن النجاح الذى حققه مهرجان العلمين هذا العام سيعزز هذا الأمر. 6 مليارات جنيه مبيعات“مدار للتطوير العقارى” النصف الأول من 2024
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة“مدار”، إلى أن الشركة سبقت فى مشروع“أزهى” العين السخنة الجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، وسيتم التسليم سنة مبكراً عن المواعيد المحددة، حيث تسير وتيرة العمل بشكل سريع، لافتا إلى تسليم 1600 وحدة كاملة التشطيب، وتم استكمال ما يعادل حوالي 70% من المشروع، مضيفا:“بالنسبة لمشروعنا بالساحل الشمالى أيضًا معدلات التنفيذ سريعة، ومن المتوقع تسليم الوحدات مبكراً عن الموعد المحدد”.
وأكد أهاب، أن“الشركة تعمل على التوسع في السوق المصري من خلال مشروعاتها بالعين السخنة والساحل الشمالى، ومشروعها الجديد بالشيخ زايد، ونستهدف من خلالها تحقيق مبيعات العام الحالى 12 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، حققنا منهم حتى منتصف العام حوالى 6 ملايين”، مشيرا إلى أن الشركة تضع فى اعتبارها فكرة التوسع الخارجى من خلال الشراكات، ولكن فى الوقت الراهن لا توجد مشروعات محددة.
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