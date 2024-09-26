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مدار للتطوير العقارى تشارك بعروض حصرية بمعرض سيتى سكيب مصر 2024

9/26/2024 2:03:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فى خطوة جديدة لتعزيز مكانتها فى السوق العقارى المصرى، تشارك شركة مدار للتطوير العقارى فى فعاليات معرض“سيتى سكيب” مصر 2024، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية، مقدمة عروض استثنائية وأنظمة سداد حصرية على أبرز مشاريعها السكنية والتجارية.

وفى كل عام، تحرص الشركة دائما على التواجد فى“سيتى سكيب” أكبر معرض عقارى فى البلاد، بهدف الترويج لمشاريعها فى ظل التواجد الملحوظ في المعرض، الذى يستقطب نحو 40 ألف زائر، وخلال فترة إقامة المعرض العام الحالى تقدم“مدار” عروض على وحدات بدون مقدم بمشروعها“أزهى” العين السخنة، مع فترة سداد على أقساط تمتد لمدة 8 سنوات، كما تقدم وحدات بالمشروع بمقدم 10% وفترة سداد على أقساط لمدة 9 سنوات، وخصم 40% على الدفع النقدى.

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كذلك تمتد عروض“مدار” إلى مشروعها“أزهى” رأس الحكمة، حيث تشمل العروض وحدات بدون مقدم وبفترة سداد على أقساط لمدة 9 سنوات، ووحدات أخرى بمقدم 10% بفترة سداد على أقساط لمدة 10 سنوات، وخصم 40% على الدفع النقدى.

الرئيس التنفيذى لـ”مدار”: نعتزم التوسع بالسوق خلال 2025.. ونستهدف ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه

وصرح أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، بأن الشركة خلال فعاليات“سيتى سكيب” تقدم لمحة لجمهور المعرض عن أحدث مشاريعها السكنية بغرب القاهرة فى زايد الجديدة، وهو مشروع (سكنى- سياحى- إدارى) متكامل، على مساحة 250 فدان، وهو ما يأتى فى إطار استهداف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال عام 2025، وتحقيق مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه خلاله.

السوق العقاري فى مصر جاذب جداً وبعيد تماماً عن الفقاعة العقارية وحجم الطلب فى ازدياد

وأضاف أن السوق العقارى فى مصر جاذب جداً، وبعيد تماماً عن فكرة الفقاعة العقارية، بل أن حجم الطلب مستمر وفى ازدياد، مشيرا إلى أن السوق تحتاج لنحو 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، وما يتم انشائه سنوياً لا يتجاوز 200 ألف وحدة.

وأكد أن السوق يمتلك العديد من الفرص للاستثمار سواء فى العاصمة الإدارية وشرق القاهرة، أو غرب القاهرة، ولكن تعد الفرصة الأكثر جاذبية بالساحل الشمالى، وتحديدا منطقة رأس الحكمة والمناطق القريبة منها، خاصة أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيحول المنطقة إلى منطقة جذب طوال العام، كما أن النجاح الذى حققه مهرجان العلمين هذا العام سيعزز هذا الأمر.

6 مليارات جنيه مبيعات“مدار للتطوير العقارى” النصف الأول من 2024

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة“مدار”، إلى أن الشركة سبقت فى مشروع“أزهى” العين السخنة الجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، وسيتم التسليم سنة مبكراً عن المواعيد المحددة، حيث تسير وتيرة العمل بشكل سريع، لافتا إلى تسليم 1600 وحدة كاملة التشطيب، وتم استكمال ما يعادل حوالي 70% من المشروع، مضيفا:“بالنسبة لمشروعنا بالساحل الشمالى أيضًا معدلات التنفيذ سريعة، ومن المتوقع تسليم الوحدات مبكراً عن الموعد المحدد”.

وأكد أهاب، أن“الشركة تعمل على التوسع في السوق المصري من خلال مشروعاتها بالعين السخنة والساحل الشمالى، ومشروعها الجديد بالشيخ زايد، ونستهدف من خلالها تحقيق مبيعات العام الحالى 12 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، حققنا منهم حتى منتصف العام حوالى 6 ملايين”، مشيرا إلى أن الشركة تضع فى اعتبارها فكرة التوسع الخارجى من خلال الشراكات، ولكن فى الوقت الراهن لا توجد مشروعات محددة.

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