محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق ورشة كتابة قصص الأطفال

أطلق برنامج دبي الدولي للكتابة أحد أبرز المبادرات المعرفية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة المرحلة الأولى من ورشة "كتابة قصص الأطفال" في مكتبة محمد بن راشد بإشراف المدربة نادية النجار وبمشاركة 16 منتسباً من الكتاب المبدعين التي تستمر لمدة 3 أشهر، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الأدب الموجه للطفل ودعم وتمكين الكتاب الشباب والمواهب الجديدة وتوفير الأدوات اللازمة لهم لتحويل أفكارهم إلى أعمال أدبية تلهم أجيال المستقبل.

وتسعى الورشة إلى تعريف المنتسبين بفن كتابة قصص الأطفال وعناصره ومتطلباته والتدريب على تقنياته ومهاراته بما يسهم في تطوير الملكات الفكرية والمعرفية لديهم ويعزز من حجم الإسهامات الأدبية والإبداعية في هذا النوع من فنون الكتابة.

وتنطلق المرحلة الثانية من الورشة في شهر أكتوبر المقبل وسيتعرف المشاركون خلالها على أبرز ما يميز فن كتابة قصص الأطفال بطريقة تفاعلية من خلال العصف الذهني والعمل مع الفريق وتبادل الأفكار والتقييمات ابتداءً من صناعة الفكرة الإبداعية مرورا بتقنيات الكتابة وصولا إلى العمل النهائي.

وقالت المدربة نادية النجار إن

ورشة فن كتابة قصص الأطفال التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إحدى الورش الإبداعية والتفاعلية التي تعكس مدى اهتمام المؤسسة بالكتاب المبدعين في مختلف المجالات الإبداعية ومنها كتابة قصص الأطفال وحرصها على إثراء الحصيلة المعرفية لديهم وتنمية وتعزيز مهاراتهم الإبداعية والفكرية لإنتاج قصص غنية مبنية على أسس وتقنيات صحيحة ومتكاملة العناصر الأدبية تثري هذا المجال".

ويعد "برنامج دبي الدولي للكتابة" أحد أبرز المشاريع المعرفية الرائدة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ويهدف إلى تشجيع وتمكين المواهب الشابة عبر احتضان الكتاب والمبدعين ممن يمتلكون موهبة الكتابة وتعزيز معارفهم من خلال ورش تدريبية في مختلف الحقول الأدبية والمعرفية بما يساعدهم على صقل مهاراتهم وتطويرها ليكونوا مساهمين فاعلين في مجتمعاتهم.