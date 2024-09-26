شركة الخطوط الجوية التركية تقدم "أقدم خبز في العالم" على متن مجموعة محددة من رحلاتها الخاصة بدرجة رجال الأعمال

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، الشركة التي تسير رحلاتها إلى وجهات أكثر من أي شركة طيران اخرى في العالم، عن إضافة جديدة إلى قائمة الطعام على متن طائراتها، هي "أقدم خبز في العالم". وعلى الرغم من كون تقديم هذا الخبز مستحدثاً في خدمة الطيران، إلا أنه يُعتبر من العادات التركية التقليدية الأصيلة. ويعكس جهود الخطوط الجوية التركية المتواصلة لاستكشاف أساليب مبتكرة لنشر الثقافة والتراث التركي على متن خطوطها ورحلاتها، وتعريف المسافرين بهذه المأكولات وربط التقاليد العريقة بالابتكارات العصرية.
تم إدراج "أقدم خبز في العالم" رسميًا على قائمة الطعام ضمن الرحلة TK3 التي انطلقت من إسطنبول إلى نيويورك في 22 سبتمبر 2024. وخلال هذه الرحلة، عرضت الخطوط الجوية التركية فيلمًا تم تصويره في مناطق غوبكلي تبه وكاراهان تبه ونهر الفرات، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية لتعريف الركاب بمكونات هذا النوع من الخبز وطريقة إعداده. ويحتوي هذا الخبز حبوب القمح القديمة "الإينكور" و"الإيمر" التي تُعتبر من أقدم الأنواع في الأناضول، والتي تشكل مهد أقدم الحضارات. ويتم تقديم الخبز ساخنًاوفي علبة خاصة مع الزبدة وزيت الزيتون قبل بدء تقديم الوجبات، وسيكون متاحًا لركاب درجة رجال الأعمال الذين يتنقلون بين القارات. يتم تحضير الخبز طازجًا من قبل شركة "دو وكو" للتموين التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها، وقد ساهم كبار مؤرخي الطهي الأتراك الحائزين على جوائز، أومور أكر والأكاديمي شتين شينكول، في إعداد هذا الخبز لتقديمه على متن الخطوط الجوية التركية.
وعن هذه الإضافة الجديدة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة واللجنة التنفيذية البروفيسور أحمد بولات: "باعتبارنا الناقل الوطني، نحرص على تقديم أشهى النكهات في العالم لضيوفنا، وسبق لنا أن تلقينا العديد من الجوائز من منظمات عالمية مرموقة. ويسعدنا أن نقدم لركاب درجة الأعمال أقدم خبز في العالم الذي يتم صنعه من إعادة إنتاج القمح القديم الذي تم اكتشافه في الحفريات في منطقة الأناضول. مع هذا الخبز التقليدي من المطبخ التركي والمهم في تاريخ الطهي العالمي، نهدف إلى الدمج ما بين الماضي والحاضر. نأمل أن تحظى هذه الاضافة الجديدة بتقدير المسافرين، حيث نواصل في جهودنا لتحقيق الريادة والفوز بالجوائز في مجال تقديم الطعام على متن الطائرة".
تعكس مبادرة تقديم "أقدم خبز في العالم" على متن الخطوط الجوية التركية، تاريخ الزراعة في الأناضول الذي بدأ منذ حوالي 12 ألف عام في منطقة "طاش تيبلر". وتعتبر "طاش تيبلر" واحدة من مراكز الثورة النيوليتية، هناك حيث شهد التاريخ الانتقال الاول للمجتمعات البشرية من نمط حياة الصيد وجمع الثمار إلى مجتمع زراعي مستقر، وتم تدجين القمح في هذه المنطقة منذ حوالي 12 ألف عام، ونتيجة لذلك، أعيد تشكيل العادات الغذائية والهياكل الاجتماعية.
تواصل الخطوط الجوية التركية في جهودها للحفاظ على مكانتها كأفضل شركة طيران، في تقديم مفاهيم مبتكرة لتجارب وخيارات الطعام على متن الطائرة، مع قوائم معترف بها عالميًا تشمل نكهات متنوعة من المطبخ التركي التقليدي والمطابخ العالمية. ويتم توفير 80% من المنتجات المستخدمة في قوائمها من المنتجين المحليين، كما يتم تحضير الوجبات على متن الطائرة يوميًا من قبل طهاة من ذوي الخبرة الذين يمزجون أحدث المنتجات بأسلوب حرفي يراعي أدق التفاصيل.
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