دائرة البلديات والنقل تطلق اختبارات التأهيل المهني للمهندسين في أبوظبي

(MENAFN
- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في 25 سبتمبر 2024: أطلقت دائرة البلديات والنقل سلسلة من اختبارات التأهيل المهني للمهندسين التي تعد إلزامية لترقية فئة المهندسين المقيدين كمزاولين إلى متخصصين في إمارة أبوظبي، اعتبارًا من سبتمبر 2024.
وتتيح المبادرة للمهندسين المزاولين حالياً فرصة مدتها ستة أشهر من تاريخ البدء في التطبيق لاستكمال الاختبارات الخاصة بهم وترقية فئة قيدهم لضمان استمرارية تصنيف المنشآت المقيدين عليها، كما ينبغي على المهندسين الراغبين في الحصول على الاعتماد كمتخصصين اجتياز الاختبارات بعد استيفاء المعايير الحالية لكل تخصص كما هو معتمد من قبل الدائرة.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة، التي صُممت لتقييم ورفع جودة العمل في قطاع البناء، خمس اختبارات يتناول كل منها تخصص من التخصصات الهندسية المستهدفة وهي الهندسة المعمارية، والهندسة الإنشائية (الاستشاريين)، والهندسة الإنشائية (المقاولين)، إلى جانب الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، حيث يتم البدء بالاختبارات للمهندسين في تخصص الهندسة المعمارية أولاً ثم تليها الاختبارات في التخصصات الأخرى خلال الربع الرابع من نفس العام.
وتعليقاً على إطلاق الاختبارات أكد المهندس الحارث أحمد، مدير إدارة التصنيف وقيد المهن بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: "تؤكد هذه الاختبارات المتخصصة التزامنا برفع مستوى الأداء في قطاعي الهندسة والإنشاء في أبوظبي، مما يعكس أولويات دائرة البلديات والنقل في تعزيز مستقبل مستدام لإمارتنا".
تم تصميم هذا النوع من الاختبارات للتأكد من جاهزية وقدرة المهندسين، وإلمامهم بتشريعات البناء في إمارة أبوظبي، وتقييم مهاراتهم الفنية وممارساتهم المهنية والإدارية بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء الكفاءات الفنية والتخصصية والارتقاء بالقطاع الهندسي في الإمارة.
وأوضحت الدائرة أن إطلاق هذه الاختبارات يأتي في أعقاب تطبيق نظام تقييم الأداء والتميز الهندسي الشامل مؤخراً، لتقييم الشركات الهندسية وفق أعلى المعايير في أبوظبي، بهدف رفع مستوى القطاع الهندسي وتحسين ممارسات الجودة والاستدامة في الإمارة.
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