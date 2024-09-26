(MENAFN
- Awareness Marketing Management) بيان صحفي: احتفال المشفى الدولي الحديث باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين بروح من الوحدة والتقدم
دبي، الإمارات العربية المتحدة –
– إحتفل اليوم المشفى الدولي الحديث باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين من خلال تجمع مميز، يبرز الروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجالات الرعاية الصحية والابتكار والنمو الاجتماعي. حضر الحفل الشيخ عيدروس حسن عمر العيسائي، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى، والدكتور روهيت كومار، المدير الطبي، إلى جانب الطاقم الطبي المتميز.
بدأ الاحتفال بخطاب ملهم ألقاه الشيخ عيدروس حسن عمر العيسائي، رئيس مجلس إدارة المشفى الدولي الحديث ، حيث أكد على التزام المستشفى العميق بروح الوحدة والتقدم والتعاون الإقليمي. وقال: "نحن فخورون بالاحتفال باليوم الوطني السعودي، وهو يوم يرمز إلى القوة والوحدة والتقدم. في المشفى الدولي الحديث ، نشارك المملكة العربية السعودية قيم التفاني والابتكار والتميز. ويبرز هذا الحدث التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي والارتقاء بالخدمات الصحية لصالح الجميع."
وركز الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى، في كلمته على مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما تمكين المرأة في القطاع الصحي. وقال: "بينما نحتفل باليوم الوطني السعودي، نتأمل في التقدم الذي أحرزناه في مجال الرعاية الصحية، ليس فقط في التكنولوجيا ولكن أيضًا في إنشاء بيئة تضع المريض على رأس أولوياتها. إن التزامنا بالنمو المجتمعي وتمكين المرأة في مجال الرعاية الصحية سيواصل تشكيل مستقبل مشرق لكلا البلدين"، معززًا رؤية المستشفى لمستقبل مزدهر وشامل في مجال الرعاية الصحية.
تضمن الاحتفال مراسم رفع العلم السعودي التي عبرت عن روح المملكة، واستمتع الضيوف بالتقاط الصور التي خلّدت اللحظات المميزة. كما شاركوا في تذوق المأكولات التقليدية السعودية مثل التمر والقهوة العربية، وتوج الحدث بقطع كعكة مصممة خصيصًا لهذه المناسبة، في مراسم ترمز إلى الآمال والطموحات المشتركة لمستقبل مشرق للمملكة والمنطقة.
بالإضافة إلى استعراض إنجازات المستشفى، شكل هذا الحدث رمزًا للوحدة والفخر، حيث جمع بين القيادة والموظفين والضيوف للاحتفال بالتراث الغني والمستقبل الواعد للمملكة العربية السعودية.
يبقى المشفى الدولي الحديث في طليعة الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ويأتي هذا الحدث للتأكيد على التزامه بالتميز والتعاون الإقليمي في تقديم خدمات طبية عالمية المستوى.
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