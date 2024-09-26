"لوتس إميرا" تتألق في "ڤيا رياض"

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، 25، سبتمبر 2024:
تستعرض "لوتس" من خلال وكيلها المعتمد في المملكة العربية السعودية "الوعلان للتجارة" في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي طرازها الجديد "لوتس إميرا" Lotus Emira" في "ڤيا رياض"، إحدى مناطق فعاليات الرياض الترفيهية، التي تتميز بتصاميمها المعمارية التراثية العريقة، وتضم في مكان واحد أبرز العلامات التجارية العالمية والأكثرها تميزاً.
رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان قال إن عرض سيارة "إميرا" في هذه الوجهة التي تجمع بين الفخامة والأناقة والتراث السعودي العريق تُعد فرصة لعشاق العلامة الرياضية الفاخرة "لوتس"، الذين يتميزون بنمط حياتهم الاستثنائي المليء بالإثارة، الاطلاع عن قرب على طراز "إميرا" بتصميمه الرياضي الأنيق وأدائه العالي وتقنياته المبتكرة. كما أكد الوعلان على التعاون الوثيق والمستمر مع "لوتس" لتوفير أفضل المنتجات في السوق السعودية ودعمها بخدمات ما بعد البيع، وتقديم تجربة تملك مريحة وممتعة تليق بعملاء العلامة البريطانية الفاخرة.
وتجسد سيارة "لوتس إميرا" الرياضية بتصميمها الأنيق الجذاب وخطوطها الانسيابية، وديناميكية قيادتها وراحة مقصورتها التحول المستمر لشركة "لوتس" في إطار استراتيجيتها في ابتكار السيارات الرياضية الرائدة في فئاتها.
وتعتمد "إميرا" على أحدث هندسة للسيارات الرياضية من "لوتس"، مع تقنية الهيكل المصنوع من الألمنيوم، وتتوفر بفئتين من المحركات، الفئة الأولى وهي محرك من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر مع سوبر تشارجر بقوة 400 حصان، وعزم دوران يصل أقصاه إلى 420 نيوتن/ متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 290 كم/ ساعة. وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وطراز أخر بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أيضاً. أما الفئة الثانية فهي محرك من 4 أسطوانات سعة 2 لتر، بقوة 360 حصان، وعزم دوران يصل أقصاه إلى 430 نيوتن/ متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 283 كم/ ساعة. كما زودت بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ثنائي القابض.
وزودت السيارة بمصابيح ليد أمامية وخلفية وعجلات معدنية مقاس 20 بوصة. وتتميز المقصورة الداخلية بالفخامة والراحة والأمان، وزودت بمقاعد جلدية مدفئة ومبردة، ومواد ناعمة الملمس، وفتحة سقف بانورامية، وقد تم تجهيزها بأحدث التقنيات والأكثرها ابتكاراً، مثل نظام الصوت KEF Premium ذات الجودة العالية، وشاشات عرض رقمية، ونظام مساعدة السائق الذكي ونظام ملاحة متطور، ونظام ترفيه Lotus Hyper OS، الذي يتيح الوصول إلى مجموعة من التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.
الجدير ذكره أن الشراكة بين "الوعلان للتجارة" والشركة البريطانية العريقة لتقنيات التنقل والابتكار وصناعة السيارات الرياضية "لوتس" بدأت في شهر إبريل الماضي، وأصبحت بموجبه "الوعلان للتجارة" وكيلاً معتمداً لعلامة "لوتس" في المملكة، بعد غياب هذه الأخيرة عن السوق السعودية دام 14 عاماً.
MENAFN26092024004056016208ID1108719143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.