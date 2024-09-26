في اليوم العالمي للسياحة : الإمارات تتألّق على خارطة السياحة العالمية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: يُشارك موقع "أخبار السياحة الخليجية" بأبوظبي باليوم العالمي للسياحة الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار "السياحة والسلام"، لتسليط الضوء على الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والثقافات.
بهذه المناسبة، أكّد الدكتور جمال المجايدة، المدير التنفيذي لموقع "أخبار السياحة الخليجية" على أن السياحة في الإمارات تُعدّ أكثر من مُجرّد حراك اقتصادي، إنها أداة حيوية لبناء السلام في عالم يحتاج بشكل مُتزايد إلى الفهم والتعاون.
وأوضح قائلاً: "تواصل الإمارات تجسيد التزامها بتعزيز السلام والتسامح من خلال قطاعها السياحي المُزدهر.
وذكر" إن حصولها على الاعتراف العالمي كمنارة للتنوّع والتعايش، ساهم في نجاحها باستخدام السياحة كأداة قوية لتعزيز التفاهم والحوار والوئام بين مُختلف الثقافات والجنسيات".
وأضاف: "في الإمارات تتجاوز السياحة مُجرّد عرض المعالم السياحية الرائعة والتجارب الفاخرة، فهي تلعب دوراً محورياً في جمع الناس من جميع أنحاء العالم. يختبر زوار الإمارات عن كثب القيم العميقة الجذور للدولة في التسامح والاحترام والشمولية. ومن خلال المهرجانات الثقافية والجولات التراثية والمعالم السياحية التاريخية والحديثة، والطبيعة المُرحّبة للمجتمع الإماراتي، يكتسب السياح تقديراً أكبر لقدرة الإمارات الفريدة على تحقيق التناغم بين مُختلف الثقافات والتقاليد".
وواصل د. المجايدة حديثه قائلاً : "إن تصنيف العاصمة أبوظبي كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، يعكس التزام الإمارة الراسخ بضمان سلامة وأمن سكانها وزوارها. ولعبت بنيتها التحتية المتطورة، ونُظم الاستجابة الطارئة الفعّالة، والتركيز القوي على الصحة والسلامة العامة، دوراً حاسماً في جعل أبوظبي خياراً رائداً وبيئة آمنة يمكن للسياح من خلالها استكشاف التراث الثقافي الغني والمعالم الرائعة وخيارات الفخامة براحة وطمأنينة تامة".
ولفت د. جمال المجايدة إلى أن دبي، المعروفة بأفقها الأيقوني، وتسوقها الفاخر، تستمرّ في أسر العالم كأكثر الوجهات السياحية جاذبية. مؤكداً على أن سعي المدينة المستمر نحو الابتكار، إلى جانب تنوّع معالمها السياحية – من المنتزهات الترفيهية العالمية والمهرجانات الثقافية إلى الشواطئ الجميلة والمغامرات الصحراوية – يضمن أن تبقى دبي وجهة لا بد من زيارتها للسياح من جميع أنحاء العالم.
واختتم تصريحه بالقول: "يُسعدنا بأن موقع "أخبار السياحة الخليجية" بات يلعب دوراً رئيسياً في الترويج للسياحة في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام، ويدعم جهود الإمارات لجذب المزيد من السيّاح وتعزيز سمعتها كوجهة سياحية من الدرجة الأولى. وبصفته مصدر رئيسي للأخبار والتحديثات المتعلّقة بالسياحة، كان لهذا الموقع دور محوري في إبراز إنجازات الإمارات السياحية لجمهور عالمي. ومن خلال تغطياته الشاملة، نحرص على أن يُسلّط الموقع الضوء على المعالم السياحية المتنوعة، والفعاليات، والمبادرات التي تجعل الإمارات وجهة سفر رائدة.
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