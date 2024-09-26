تحليل الأسواق لليوم عن مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق لشركة بي دي سويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Your Mind media
) ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
تداول المؤشر العام للسوق السعودي قرب مستوى 12300 نقطة وشهد بعض التذبذبات. وشهدت القطاعات أداءً متباينًا بينما كانت أسعار النفط متقلبة. ولا تزال التوترات الجيوسياسية تشكل عاملاً قد يؤثر سلبًا على أداء السوق.
ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة، حيث واصل سوق دبي المالي زخمه القوي، مدعومًا بانحسار تأثير التوترات الجيوسياسية وتركيزًا أكبر على العوامل الاقتصادية الأساسية. وشهدت معظم القطاعات ارتفاعًا. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجل تذبذبًا مع ارتفاع طفيف، حيث لا يزال السوق محدود الحركة هذا الأسبوع، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار النفط.
ارتفع مؤشر البورصة المصرية اليوم، في محاولة لاختراق مستوى 31200 نقطة. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتحسن المعنويات التي طغت على تأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة. عززت جهود الحكومة المعنويات مع وضع اللمسات النهائية على حزمة من التسهيلات الضريبية وتنفيذها، حيث يمكن أن تلعب هذه الحزمة دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
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