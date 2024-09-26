تحليل الأسواق لليوم عن جورج خوريالمدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى CFI

(MENAFN
- Your Mind media
) تراجعت العقود الآجلة للنفط خلال جلسة تداول اليوم، نتيجة قيام المتداولين بتقييم تداعيات حزم التحفيز الأخيرة التي أقرتها الصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة في أكبر مستورد للنفط الخام عالميًا. ورغم ارتفاع أسعار النفط عقب إعلان الصين عن سلسلة من الإجراءات التحفيزية الكبرى، والتي شملت خفض معدلات الفائدة وزيادة التمويل الحكومي؛ إلا أن المخاوف ما زالت قائمة بشأن الحاجة إلى تدابير مالية إضافية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني. هذا الغموض أسهم في إثارة الشكوك حول استدامة نمو الطلب على النفط، مما زاد من الضغوط على الأسعار.
ورغم تلك التحديات، شهدت أسواق النفط بعض الدعم، مستفيدة من تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك، ساهمت العديد من العوامل الأخرى، مثل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي؛ في دعم أسعار النفط الخام. في المقابل، انحرف الإعصار الذي كان يهدد في البداية إنتاج النفط والغاز في منطقة الخليج بعيداً عن المناطق الرئيسية، مما وفر بعض الاستقرار وقلص من حالة عدم اليقين بشأن مستويات العرض. رغم أن انخفاض المخزونات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن الطلب العالمي والتعافي الاقتصادي قد يساهمان في إبقاء أسعار النفط الخام تحت الضغط
MENAFN26092024006667014463ID1108719133
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.