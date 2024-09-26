فولكس واجن الكويت تستضيف فعالية إطلاق مبهرة لسيارة تيغوان الجديدة كليّاً

(MENAFN
- BPG Group) مدينة الكويت، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤:
استضافت فولكس فاجن الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، حدثاً استثنائياً كشفت خلاله عن السيارة المنتظرة: تيغوان الجديدة كلياً. أقيم الحفل في صالة العرض الجديدة في الشويخ، التي غمرت بالأجواء المميزة والحماسية. استمتع الضيوف بعرض حي للسيارة الجديدة تيغوان، وسط أجواء ترفيهية زاخرة أضافت لمسة من الحيوية والإثارة. وخلال الأمسية، أتيحت للحضور فرصة استكشاف السيارة عن قرب والتعرف على تفاصيلها المتطورة وحداثتها التي جعلتها محط اهتمام الجميع.
جمعت الفعالية بين عشاق السيارات وكبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، الذين استمتعوا بليلة من الترفيه والحماس، تخللها أداء موسيقي مميز ، مما خلق جوًا ديناميكيًا لا يُنسى. كما تضمن الحفل العديد من الخدع البصرية والعروض الخيالية الرائعة التي جعلت الحدث أكثر تميزًا وجاذبية.
ولكن أبرز ما لفت أنظار الحضور وأثار إعجابهم خلال الحفل كان الكشف عن سيارة التيغوان الجديدة كليًا. كما تمتع الضيوف بفرصة استكشاف السيارة عن قرب، حيث أثنى الجميع على تصميمها العصري الأنيق، ميزاتها المتطورة، وأدائها القوي. أعيد تصميم تيغوان الجديدة بمظهر خارجي يجمع بين الأناقة والحداثة، مع مصابيح IQ Light HD Matrix جديدة، وشبكة مبرد محدثة، وشريط مضاء يضفي لمسة من الرقي على طابعها الرياضي. تمثل هذه السيارة قمة الابتكار الهندسي والتكنولوجي لدى فولكس فاجن، حيث صُنعت بعناية فائقة لتوفر تجربة قيادة مميزة تتفوق على التوقعات.
تتمتع تيغوان الجديدة بتصميم يعزز الديناميكية الهوائية، حيث تم تقليل معامل السحب من 0.33 إلى 0.28، مما يوفر للسائق تجربة قيادة أكثر انسيابية وراحة. أما داخل السيارة، فقد أعيد تصميم المقصورة بالكامل لتجمع بين الفخامة وأحدث الابتكارات الرقمية. تتميز المقصورة الواسعة بشاشة عرض معلومات ترفيهية بحجم 12.9 بوصة ولوحة عدادات رقمية بحجم 10.25 بوصة، مما يضمن تجربة قيادة متصلة وسلسة. وتشمل المقصورة ميزات مبتكرة مثل التحكم باللمس الديناميكي، الإضاءة المحيطة متعددة الألوان، والمقاعد المريحة المزودة بوظائف التدليك، مما يجعل كل رحلة في تيغوان تجربة مريحة وممتعة. كما يجب ألا ننسى أن هذه السيارة لا تقتصر مميزاتها على عناصر الجمال الداخلي، فهي تتمتع بمجموعة استثنائية من الخصائص التي تعزز تجربة القيادة، بفضل نظام IQ.DRIVE المتطور كما تعمل سعة الأمتعة المتزايدة إلى جانب مجموعة أنظمة مساعدة السائق مثل Park Assist Plus وTravel Assist على جعل سيارة Tiguan أكثر ذكاءً بل وأكثر تنوعاً.
بالنسبة إلى الأداء، تقدم تيغوان الجديدة خيارين للمحركات: محرك TSI بسعة 1.4 لتر وقوة 150 حصانًا، ومحرك TSI بسعة 2.0 لتر وقوة 200 حصانًا، وكلاهما مزود بناقل حركة DSG بسبع سرعات. كي تضمن هذه التركيبة أداءً قويًا وفعالاً، لتلبية متطلبات السائقين المتنوعة في الكويت.
وكان التزام فولكس فاجن بالابتكار والتميز واضحًا طوال الأمسية، حيث أبرزت العلامة التجارية السبب وراء استمرارية تيغوان كواحدة من السيارات المفضلة لدى عشاق الـSUV. فمع إطلاق هذا الطراز الجديد، تواصل فولكس فاجن الوفاء بوعدها بتقديم مزيج من الأداء، الأمان، والفخامة، في حزمة تلبي احتياجات السائق العصري.
وفي تعليقه على نجاح الحفل، أعرب السيد/ محمد شوي من فولكس واجن الكويت عن سعادته بحضور الجمهور وردود الأفعال الإيجابية تجاه سيارة التيغوان الجديدة كليًا قائلاً: "نشعر بالفخر لما شهدناه الليلة من تفاعل واستجابة كبيرة تجاه تيغوان الجديدة. لم يكن هذا الحدث مجرد إطلاق سيارة جديدة، بل كان احتفالاً بالابتكار والتميز الذي لطالما تميزت به علامة فولكس فاجن، حيث تمثل تيغوان مستقبل القيادة الذكية والمتطورة، ونحن متحمسون للغاية لمشاركتها مع عملائنا في الكويت."
لمزيد من المعلومات حول السيارة تيغوان الجديدة كليًا وحجز تجربة قيادة، يمكنكم زيارة صالة عرض فولكس فاجن في الشويخ أو الاتصال بنا على 1870870
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