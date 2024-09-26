مهرجان المواي تاي 2024 في دبي.. عرض مدهش للثقافة والرياضة التايلاندية

عاشت دبي، أمس، أجواءً نابضة بروح تايلاند الأصيلة، حيث قدم مركز التجارة التايلاندي بكل فخر مهرجان المواي تاي 2024 الذي طال انتظاره في نادي الإمارات للجولف.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد بيتيشاي راتاناناكا، المدير التنفيذي لمركز التجارة التايلاندي في دبي، عن خالص امتنانه للحضور المتحمسين والشركاء، قائلًا: "لقد كان مهرجان اليوم تجسيدًا جميلًا للثقافة التايلاندية وروح المجتمع التايلاندي الأصيلة حيث لم نشهد عرضًا للفنون القتالية فحسب، بل احتفالاً نابضًا بالحياة وبالثقافة التي توحدنا جميعًا".

أُقيم المهرجان بفضل جهود وزارة التجارة للحكومة الملكية التايلاندية ومكتب مركز التجارة التايلاندي في دبي وتعاونهما معًا في هذا الصدد، وحظي بدعم لا يقدر بثمن من سفارة مملكة تايلاند وقنصلية مملكة تايلاند في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعم هيئة السياحة التايلاندية، واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وكولوسيوم مواي تاي، وناو مواي تاي، وفريق دبي للجولف.

استعرض المهرجان التراث الغني لرياضة المواي تاي القتالية وأهميتها في تعزيز الثقافة التايلاندية ونشرها في دولة الإمارات. وقد تميز الحدث بافتتاح ملهم من قِبل سعادة السيد سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الإمارات، حيث أكد على أهمية المواي تاي في تعزيز الروابط الثقافية والروح الرياضية بين تايلاند والإمارات، مسلطًا الضوء على دور المهرجان في تعزيز الثقافة والرياضة التايلاندية، قائلًا: "المواي تاي ليست مجرد رياضة، بل هي جزء عميق من هوية تايلاند. واليوم، نشارك هذه الهوية مع شعب الإمارات الرائع".

استمتع الحضور بعروض الأداء التي أبرزت تاريخ مواي تاي، بما في ذلك احتفال واي كرو المقدس وعرض مثير لأفضل 10 أساليب لممارسة "ماي ماي مواي تاي". علاوة على ذلك، سافر فريق "ناو مواي تاي" العالمي الشهير من تايلاند إلى دبي لتقديم عرض رائع لمشاهد القتال الخاصة برياضة المواي تاي بوران القتالية، وقد نجحت براعتهم ومهارتهم في إبهار الحضور.

وفي هذا الصدد، أضاف السيد علي علي حاجي محمد خوري، الرئيس التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، المزيد من الإثارة من خلال الحديث عن "رؤى حول نمو المواي تاي في الإمارات وأهمية تعزيز المواهب المحلية". من خلال جلسات تفاعلية وأنشطة مشوقة يقودها اتحاد الإمارات للمواي تاي وفريق كولوسيوم للمواي تاي، أتيحت لزوار المهرجان من جميع الأعمار الفرصة للغوص في فن المواي تاي.

وصلت الإثارة إلى مستوى غير مسبوق لها فور الإعلان عن مهرجان "تاي سيليكت 2024"، المقرر إقامته في 8 و9 نوفمبر 2024، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل في نادي الإمارات للجولف، ويقدم هذا المهرجان عرضًا مذهلاً يعكس القوة الناعمة لتايلاند من خلال الخمسة عناصر الأساسية: القتال، والطعام، والأفلام، والأزياء، والمهرجان. ويمكن للزوار الاستمتاع بأجواء المهرجان التايلاندية الأصيلة مجانًا وتذوق كل ما لذ وطاب من المأكولات التايلاندية، ومشاهدة عروض الأداء الثقافية، ومباريات المواي تاي، وعروض الطهي الحية، وغيرها الكثير. لا تفوتوا الفرصة للفوز برحلة مثيرة إلى تايلاند!



وفي ختام المهرجان، توجهت سعادة السيدة نيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلاند لدى دبي، بخالص الشكر للحضور والشركاء، وحثت الجميع على المشاركة في مهرجان تاي سيليكت التايلاندي القادم. وصرحت قائلة: "لنواصل احتفالنا بحبنا المشترك للثقافة والرياضة التايلاندية. ننتظركم على أحر من الجمر ونتوق لاستقبالكم جميعًا مرة أخرى في نوفمبر القادم".

وأضافت قائلة "لذا، احفظوا هذا التاريخ ولا تفوتوا فرصة الانضمام إلينا لقضاء عطلة نهاية أسبوع استثنائية مليئة بالإثارة والفرح مع الثقافة التايلاندية في 8 و9 نوفمبر 2024، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 بعد منتصف الليل في نادي الإمارات للجولف!".

لا تفوتوا الفرصة وبادروا بالانضمام إلينا للاستمتاع بتجربة ثقافية لا تُنسى-ننتظركم في مهرجان تاي سيليكت 2024!

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