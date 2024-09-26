Thursday, 26 September 2024 10:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤول المسيرات في حزب الله بغارة على الضاحية

9/26/2024 9:15:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذت إسرائيل غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديداً على طريق هادي نصر الله - مفرق القائم. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ هجوما دقيقاً على الضاحية
الجنوبية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هدف عملية الضاحية قائد الوحدة الجوية ومسؤول المسيرات
في
حزب
الله.

اقرأ ايضاً:

حزب الله يعلن عن قصف مجمع صناعات عسكرية اسرائيلية شمال حيفا

وزير إسرائيلي يميني متطرف يرفض أي وقف لإطلاق النار مع حزب الله ويدعو لـ"سحقه"

إسرائيل: ضرب نحو 75 هدفاً لحزب الله في لبنان خلال الليل

رئيس الحكومة اللبنانية: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك سيادة البلاد على مرأى العالم

MENAFN26092024000130011022ID1108718955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث