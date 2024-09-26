الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤول المسيرات في حزب الله بغارة على الضاحية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نفذت إسرائيل غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديداً على طريق هادي نصر الله - مفرق القائم. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ هجوما دقيقاً على الضاحية
الجنوبية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هدف عملية الضاحية قائد الوحدة الجوية ومسؤول المسيرات
في
حزب
الله.
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