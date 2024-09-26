(MENAFN
- Amman Net) في بودكاست جديد من إنتاج أدوم للإنتاج الفني وتحت عنوان: "زرد السلاسل" نعود مع العديد من الأسرى المحررين
لنقرأ ندب السلاسل في أكف الحكايات، نقلّب الرواية، ونروي تفاصيل لم ترو، لنقدم شهادة جديدة وحيّة، على احتلال ما يزال يمارس على أهلنا في فلسطين كل أشكال الأسر.
البرنامج الحواري الجديد الذي يقدم على منصة أدوم بودكاست، يلقي الضوء على تجربة عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني، ويسعى هذا البرنامج لتوثيق جانب مهم ومستمر من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة لفت أنظار العالم إلى هذه القضية الإنسانية التي ما زال الكيان الصهيوني مصمما على استخدامها كإحدى أدواته الرئيسة في قمع وترهيب وترويع الشعب الفلسطيني الأعزل الذي بات لا يملك أدنى أسباب الحياة الإنسانية الأولية على أرضه.
واستضاف البرنامج في حلقاته الثلاث الأولى من الأسرى المحررين الأستاذ ياسر الزيادات، والأستاذ نبيل نافع، والأستاذ ثابت سلامة، للحديث عن تجربة اعتقالهم ورحلتهم النضالية وظروف الإفراج عنهم بصفقات التبادل المختلفة التي كانت تتم بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني.
بودكاست "زرد السلاسل" من إعداد الزميل الناقد سليم النجار المتخصص في شؤون الأسرى منذ عقود، والزميل طارق الجابي،
وتقديم الاعلامية هاجر شاهين، ويشرف على البرنامج ويشارك في إعداده أيضا الروائي الأردني أحمد الطروانة الذي كان يسعى منذ سنوات لتنفيذ فكرة هذا البرنامج، وسيبث عبر بوابة أدوم بودكاست على اليوتيوب ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وهي من البوابات الحديثة التي أسسها ويديرها المذيع والإعلامي الأردني القدير علي الطروانة إلى جانب الزميل أحمد الطراونة، وتسعى هذة البوابة الإعلامية لإعادة إحياء التراث الأردني ونشره بين الأجيال الشابة داخل وخارج الأردن، بالإضافة إلى اهتمامها بكافة القضايا الوطنية والقومية وعلى رأسها قضية الأحرار وقضية الإنسانية القضية الفلسطينية.
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