MENAFN - Amman Net) في بودكاست جديد من إنتاج أدوم للإنتاج الفني وتحت عنوان: "زرد السلاسل" نعود مع العديد من الأسرى المحررينلنقرأ ندب السلاسل في أكف الحكايات، نقلّب الرواية، ونروي تفاصيل لم ترو، لنقدم شهادة جديدة وحيّة، على احتلال ما يزال يمارس على أهلنا في فلسطين كل أشكال الأسر.البرنامج الحواري الجديد الذي يقدم على منصة أدوم بودكاست، يلقي الضوء على تجربة عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني، ويسعى هذا البرنامج لتوثيق جانب مهم ومستمر من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة لفت أنظار العالم إلى هذه القضية الإنسانية التي ما زال الكيان الصهيوني مصمما على استخدامها كإحدى أدواته الرئيسة في قمع وترهيب وترويع الشعب الفلسطيني الأعزل الذي بات لا يملك أدنى أسباب الحياة الإنسانية الأولية على أرضه.واستضاف البرنامج في حلقاته الثلاث الأولى من الأسرى المحررين الأستاذ ياسر الزيادات، والأستاذ نبيل نافع، والأستاذ ثابت سلامة، للحديث عن تجربة اعتقالهم ورحلتهم النضالية وظروف الإفراج عنهم بصفقات التبادل المختلفة التي كانت تتم بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني.

بودكاست "زرد السلاسل" من إعداد الزميل الناقد سليم النجار المتخصص في شؤون الأسرى منذ عقود، والزميل طارق الجابي،

وتقديم الاعلامية هاجر شاهين، ويشرف على البرنامج ويشارك في إعداده أيضا الروائي الأردني أحمد الطروانة الذي كان يسعى منذ سنوات لتنفيذ فكرة هذا البرنامج، وسيبث عبر بوابة أدوم بودكاست على اليوتيوب ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وهي من البوابات الحديثة التي أسسها ويديرها المذيع والإعلامي الأردني القدير علي الطروانة إلى جانب الزميل أحمد الطراونة، وتسعى هذة البوابة الإعلامية لإعادة إحياء التراث الأردني ونشره بين الأجيال الشابة داخل وخارج الأردن، بالإضافة إلى اهتمامها بكافة القضايا الوطنية والقومية وعلى رأسها قضية الأحرار وقضية الإنسانية القضية الفلسطينية.