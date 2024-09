الرياض تستضيف معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في نسخته الثانية.. نوفمبر المقبل

Inbound and outbound opportunities will international profile of Riyadh's four-day property show, set to run from November 11-14

Visitors to the world's largest property event will be met by global titans from real estate, architecture, and design

International Elite Confirmed for Cityscape Global as Riyadh Prepares to Take Centre Stage

الرياض, المملكة العربية السعودية, SAUDI ARABIA, September 26, 2024 /EINPresswire / -- تستضيف المملكة للعام الثاني على التوالي النسخة الثانية من "سيتي سكيب العالمي 2024 " خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024م، تحت شعار "مستقبل الحياة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.ويأتي المعرض برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان، وبتنظيم من شركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما العالمية.وسيحظى زوار أكبر معرض عقاري في العالم بفرصة لقاء رواد القطاع العالميين، في مجالات العقارات والهندسة المعمارية والتصميم، حيث يجتمع أكثر من 400 من المستثمرين المؤسسين، إضافة إلى أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية، بنسبة مشاركة للشركات الدولية تتجاوز 66٪.ومن بين الشركات الدولية المشاركة HKS Inc، المتميزة عالميًا في مجال العمارة والتصميم من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة HPP International Planungsgesellschaft mbH الألمانية للمهندسين المعماريين والمخططين، و Edwin Cheongمن سنغافورة، مالك استوديو"Emotive Experience Art Studio".كما سيوفر المعرض 7 منصات متخصصة لعرض المشاريع المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة، من بينها: منصة الملاعب والفعاليات الكبرى التي تقام للمرة الأولى، ومنصة حوارات تنفيذية التي يشارك عبرها رواد الأعمال تحت 30 سنة في التعريف بالأسرار المهنية والإستراتيجيات الناجحة، إضافة إلى صالة ربط الشركات بهدف تعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات المثمرة.ويتضمن البرنامج تنظيم قمة مستقبل الحياة، وآفاق عقارية، ومنتدى المستثمرين المؤسسين، و DNA (التصميم والهندسة المعمارية)، وساحة الابتكار في التقنيات العقارية، حيث سيتحدث أكثر من 500 خبير عبر هذه المنصات، ويقدمون ما يزيد على 180 ساعة من المحتوى المتخصص، ويشارك أبرز قادة القطاع والرؤساء التنفيذيون والخبراء في الاستدامة بطرح رؤاهم حول مستقبل قطاع العقارات.ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، منها AFEX – Architectes Francais A L'export، وهي جمعية فرنسية غير ربحية تضم أكثر من 200 عضو من شركات الهندسة المعمارية والمهندسين والمخططين ومهندسي المناظر الطبيعية والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى مجموعة من المهنيين في مجال البناء. كما تشارك شركة Flambard Williams، وهي شركة عقارية مقرها المملكة المتحدة، لأول مرة في معرض سيتي سكيب العالمي، حيث تهدف إلى تقديم استثمارات عقارية عالية العائد في المدن البريطانية ذات الأداء العالي، بما في ذلك تطوير Angel Gardens في مانشستر.يأتي معرض سيتي سكيب العالمي مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ودعم تقدّم المملكة في عدد من المؤشرات العالمية، ومنها استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية؛ وهو ما يفسر الزيادة في عدد الشركات الدولية المشاركة في المعرض بهدف استثمار الفرص المتنوعة التي يقدمها الاقتصادي السعودي المزدهر، وسوق العقارات في المملكة.ولمزيد من المعلومات عن المعرض، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

