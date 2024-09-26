الرياض تستضيف معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في نسخته الثانية.. نوفمبر المقبل

Inbound and outbound opportunities will international profile of Riyadh's four-day property show, set to run from November 11-14

Visitors to the world's largest property event will be met by global titans from real estate, architecture, and design

International Elite Confirmed for Cityscape Global as Riyadh Prepares to Take Centre Stage

الرياض, المملكة العربية السعودية, SAUDI ARABIA, September 26, 2024 /EINPresswire / -- تستضيف المملكة للعام الثاني على التوالي النسخة الثانية من "سيتي سكيب العالمي 2024 " خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024م، تحت شعار "مستقبل الحياة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.ويأتي المعرض برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان، وبتنظيم من شركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما العالمية.وسيحظى زوار أكبر معرض عقاري في العالم بفرصة لقاء رواد القطاع العالميين، في مجالات العقارات والهندسة المعمارية والتصميم، حيث يجتمع أكثر من 400 من المستثمرين المؤسسين، إضافة إلى أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية، بنسبة مشاركة للشركات الدولية تتجاوز 66٪.ومن بين الشركات الدولية المشاركة HKS Inc، المتميزة عالميًا في مجال العمارة والتصميم من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة HPP International Planungsgesellschaft mbH الألمانية للمهندسين المعماريين والمخططين، و Edwin Cheongمن سنغافورة، مالك استوديو"Emotive Experience Art Studio".كما سيوفر المعرض 7 منصات متخصصة لعرض المشاريع المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة، من بينها: منصة الملاعب والفعاليات الكبرى التي تقام للمرة الأولى، ومنصة حوارات تنفيذية التي يشارك عبرها رواد الأعمال تحت 30 سنة في التعريف بالأسرار المهنية والإستراتيجيات الناجحة، إضافة إلى صالة ربط الشركات بهدف تعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات المثمرة.ويتضمن البرنامج تنظيم قمة مستقبل الحياة، وآفاق عقارية، ومنتدى المستثمرين المؤسسين، و DNA (التصميم والهندسة المعمارية)، وساحة الابتكار في التقنيات العقارية، حيث سيتحدث أكثر من 500 خبير عبر هذه المنصات، ويقدمون ما يزيد على 180 ساعة من المحتوى المتخصص، ويشارك أبرز قادة القطاع والرؤساء التنفيذيون والخبراء في الاستدامة بطرح رؤاهم حول مستقبل قطاع العقارات.ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، منها AFEX – Architectes Francais A L'export، وهي جمعية فرنسية غير ربحية تضم أكثر من 200 عضو من شركات الهندسة المعمارية والمهندسين والمخططين ومهندسي المناظر الطبيعية والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى مجموعة من المهنيين في مجال البناء. كما تشارك شركة Flambard Williams، وهي شركة عقارية مقرها المملكة المتحدة، لأول مرة في معرض سيتي سكيب العالمي، حيث تهدف إلى تقديم استثمارات عقارية عالية العائد في المدن البريطانية ذات الأداء العالي، بما في ذلك تطوير Angel Gardens في مانشستر.يأتي معرض سيتي سكيب العالمي مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ودعم تقدّم المملكة في عدد من المؤشرات العالمية، ومنها استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية؛ وهو ما يفسر الزيادة في عدد الشركات الدولية المشاركة في المعرض بهدف استثمار الفرص المتنوعة التي يقدمها الاقتصادي السعودي المزدهر، وسوق العقارات في المملكة.ولمزيد من المعلومات عن المعرض، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

Nour Ibrahim

MCS Action FZ LLC

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