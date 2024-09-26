حمدان بن محمد يبدأ غداً زيارة رسمية إلى أوزبكستان

حمدان بن محمد يبدأ غداً زيارة رسمية إلى أوزبكستان
التاريخ
9/26/2024 8:08:44 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يغادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدولة غداً على رأس وفد رفيع المستوى، إلى جمهورية أوزبكستان في زيارة رسمية لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
ويلتقي سموه خلال الزيارة
عدداً من كبار المسؤولين في جمهورية أوزبكستان الصديقة.
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