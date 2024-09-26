Thursday, 26 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد يبدأ غداً زيارة رسمية إلى أوزبكستان

9/26/2024 8:08:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يغادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدولة غداً على رأس وفد رفيع المستوى، إلى جمهورية أوزبكستان في زيارة رسمية لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

ويلتقي سموه خلال الزيارة
عدداً من كبار المسؤولين في جمهورية أوزبكستان الصديقة.


MENAFN26092024000110011019ID1108718603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث