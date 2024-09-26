حمدان بن محمد يبدأ غداً زيارة رسمية إلى أوزبكستان

يغادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، الدولة غداً على رأس وفد رفيع المستوى، إلى جمهورية أوزبكستان في زيارة رسمية لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

ويلتقي سموه خلال الزيارة

عدداً من كبار المسؤولين في جمهورية أوزبكستان الصديقة.



