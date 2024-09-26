Thursday, 26 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشاعر الكتلوني جوان مارغريت مترجماً إلى العربية

9/26/2024 8:08:24 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت معاهد ثربانتس في عمّان وبيروت والقاهرة، تزامناً مع الاحتفال باليوم الأوروبي للغات، عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج الترجمة "شعراء ثربانتس في اللغة العربية (بوثنار POCENAR)"، بمشاركة الكاتب الكتالوني جوان مارغاريت. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مديرة معهد ثربانتس في عمّان، يولاندا سولير أونيس، في مركز "هيا" الثقافي بالعاصمة الأردنية، حيث تم تسليط الضوء على اللغات الرسمية الأربع في إسبانيا: الإسبانية، والكتالونية، والباسكية والغاليسية. ويهدف المعهد إلى نشر وترجمة أعمال الشعراء الحائزين على "جائزة ثربانتس" الإسبانية في العالم العربي، إضافة إلى تعزيز إبداعات المترجمين الشباب من خلال تقديم التدريب والدعم لتطوير مهاراتهم.
وتنضم اللغة الكتالونية إلى لغات برنامج "بوثنار" في دورته السابعة المخصّصة لتكريم الشاعر جوان مارغريت، والتي ستُقام في الأردن خلال العام القادم.
وُلد خوان مارغاريت في سانوجا بإسبانيا عام 1938 وتوفي عام 2021، وقد جمع بين موهبته الشعرية وبراعته كمهندس معماري. عُرف بأستاذيته في مجال الهندسة ومساهمته البارزة في بناء كنيسة العائلة المقدسة. كتب أعماله باللغتين الكتالونية والإسبانية، وحاز "جائزة ثربانتس" عام 2019.
سيشارك مترجمو البرنامج، الذين تم اختيارهم من خلال مسابقة، في ورشتي عمل يديرهما الشاعر والناقد خوسيه لويس مورانتي، والمترجم محمد بيتاري، أستاذ اللغة العربيّة في جامعة برشلونة المستقلة. ويتكون فريق التدريس من اللبنانية نورا السيد رودريغيز، والمغربي حسن بوطكة، والمصري علي عبد اللطيف، والأردني عدنان كاظم ، والمترجم والكاتب السوري جعفر العلوني. ويمكن الإطلاع على
شروط الدعوة للمترجمين في مراكز معهد ثربانتس بعمان وبيروت والقاهرة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول.
يذكر أن و برنامج الترجمة "بوثنار" تأسس في مدينة مراكش عام 2016، وانتقل إلى لبنان بدءاً من عام 2019، وقد نُشرت فيه مختارات شعرية ثنائية اللغة لشعراء بارزين، من بينهم الشاعر التشيلي غونزالو روخاس، والإسبانيان خوسيه هييرو وماريا زامبرانو، والشاعرة الأوروغوايانية إيدا فيتالي، والشاعر المكسيكي خوسيه إميليو باتشيكو، والشاعر الكولومبي ألفارو موتيس. يحظى برنامج
"شعراء ثربانتس بالعربي" بدعم السفارة الإسبانية في الأردن، ومؤسسة أبرتيس، ومنطقة بيروت ديجيتال ديستريكت.

MENAFN26092024000209011053ID1108718602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث