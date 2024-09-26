إلى أي مدى يستطيع الاحتلال شن حرب واسعه على لبنان؟ بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) يشن دولة الاحتلال عملية عسكرية على جنوب لبنان، بدأتها بتفجيرات الأسبوع الماضي وانتقلت إلى الغارات المباشرة، في تطورات متلاحقة للأحداث، لا تنفصل عن تلك التي انفجرت قبل قرابة العام في غزة. يأتي ذلك في ظل زيارة بلينكن العاشرة إلى المنطقة خلال عام، وانعقاد اجتماعات الجمعية العامة السنوية، ليذكرنا ذلك بفشل أو تواطؤ الدبلوماسية الأميركية وعجز الأمم المتحدة ودول العالم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقد توقعت تحليلات سابقة، أن مهاجمة لبنان هي مسألة وقت، بعد شن الاحتلال حربه الواسعة على غزة، وفي ظل جبهة الإسناد اللبنانية المفتوحة في الشمال. فرغم أن الاشتباك بين الاحتلال وحزب الله خلال العام الماضي كانت حدود تصعيده محسوبه، كي لا يصل إلى حرب، لم يخف نتنياهو هدفه باعاده مستوطني الشمال لأماكنهم. ولم يسع حزب الله لإشعال حرب، لذلك اكتفى بفتح جبهة إسناد محسوبة. ولم يكن في مصلحة نتنياهو خوض حرب مع لبنان خلال العام الماضي، في ظل حرب غزة المشتعلة، لذلك قبل بمعادلات الاشتباك في الشمال. ولكن أثبتت التطورات التي حدثت قبل أسبوع، أن نتنياهو كان يجهز منذ البداية للحظة الهجوم على لبنان. فهل ينجح نتنياهو بتحقق عودة مستوطني الشمال ضمن هجومه المحدود الحالي أم تتدحرج الأمور لحرب واسعة مع لبنان؟

في الأسبوع الماضي، وتحديداً يومي الثلاثاء والأربعاء منه، قام جهاز استخبارات الاحتلال بعملية تفجير واسعة شملت أجهزة اتصال لاسلكية يمتلكها أعضاء لحزب الله، أدت لمقتل العشرات واصابة الآلاف، مستهدفاً بذلك نظام التواصل بين أعضاء الحزب، لم يراع فيه أسلوب الحرص، الذي تتبعه حركة حماس في غزة. وردا على ذلك، ألقى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله خطاب له في 19 سبتمبر الماضي، أكد فيه رفض الحزب التراجع في دعم جبهة غزة، معتبراً: "لا الاغتيالات، ولا الحرب الشاملة يمكن أن تعيد المستوطنين إلى الحدود"، في تحدٍ صريح ومباشر لتصريحات نتنياهو. وجاء في أعقاب ذلك، في اليوم التالي اغتيال قائد العمليات إبراهيم عقيل إلى جانب 14 من كبار قادة قوة الرضوان، في قلب العاصمة بيروت. وفي تطورات متزامنة، قررت حكومة نتنياهو يوم الاثنين الماضي، هدف جديد للحرب، بخلق الظروف المواتية لعودة مستوطني الشمال إلى أمكان تواجدهم السابق، فأطلق جيش الاحتلال حمله عسكرية على لبنان، أطلق عليها إسم "عملية السهام الشمالية". أن تفجيرات أجهزة التواصل تؤكد أن إعلان الاحتلال للضغط على حزب الله وتوسيع الهجوم عليه مجهز ومحضر لها في السابق، وأن الخطوة التصعيد، لم تكن وليدة التطورات الميدانية. فهل هي حرب الاحتلال الثالثة على لبنان أم مجرد حمله؟

بعد محاولات من قبل الاحتلال لاستفزاز الحزب أكثر من مرة خلال العام الماضي، وتأكده من صدق نيته من عدم الرغبة بخوض حرب واسعه وانضباط وردود أفعاله، وضعت هجمات الاحتلال الأخيرة الحزب في موقف محرج، فعدم الرد المتناسب يحرجه، والرد المتناسب قد يفتح جبهة الحرب. ويبدو أن الاحتلال بعد أن أعلن نيته بخوض الحرب، شن هجوماته المباغتة القوية، للضغط على حزب الله للاستسلام. وتزامن ذلك مع العرض الذي قدمه آموس هوكشتاين، المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة الدولية، بفصل جبهة لبنان عن غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي نتج في أعقاب حرب عام 2006 بين الاحتلال وحزب الله، أي سحب الوجود العسكري لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 18 ميلاً من الحدود، والذي تعكس بدقة مطالب حكومة الاحتلال، حول عودة المستوطنين لمنطقة الحدود الشمالية. وسع الاحتلال من غاراته الجوية ضد جنوب لبنان، بهدف معلن يتمثل في تدمير البنية الأساسية لحزب الله. وضرب القصف الإسرائيلي العنيف في يوم 23 أيلول الجاري أكثر من ألف هدف، مخلفاً خلال يوم واحد مئات الشهداء وأكثر من ألف جريح، وهو ما يعادل حوالي نصف إجمالي عدد الضحايا في حرب 2006 التي استمرت 34 يوماً، في استحضار لهمجية الحرب في غزة، وفي تهديد لنصر الله بنتائج هذه الحرب، إن طالت. لايزال حتى الآن رد حزب الله عقلانياً محسوباً، يتجنب المدنيين، ويركز على الأهداف العسكرية، رغم تجاوزه للحدود الجغرافية لضرباته السابقة. فهل ستنفلت الأمور؟

رغم الدعوات لشن حرب شاملة، لم يتم اتخاذ قرار إسرائيلي بشن تلك الحرب أو الإقدام على غزو بري، لذلك أطلقوا عليها "الأسهم الشمالية". وتفيد التقديرات أن شن إسرائيل لحرب شاملة على حزب الله، تصل في لحظة ما لتدخل بري، أمر غير واقعي في ظل الواقع على الأرض. فمن شأن قرار الذهاب لحرب واسعة أن يلحق ضرراً في بنية البلاد التحتية المدنية، خاصة إذا أطلق حزب الله صواريخه الأكثر تقدمًا. ويدرك المخططون العسكريون في جيش الاحتلال تمام الإدراك القدرات القتالية الأكثر تقدماً التي يتمتع بها حزب الله وترسانة الأسلحة المتطورة التي يمتلكها. وتقدر جهات متخصصة بقدرة حزب الله على إطلاق 2500 إلى 3000 هجوم صاروخي وقذائفي على إسرائيل يومياً لأسابيع. وتشير بعض التقديرات إلى أن ترسانة حزب الله من الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار تبلغ 150 ألفًا على الأقل، أي عشرة أضعاف عدد الذخائر التي كانت لديه خلال حرب عام 2006، وهي تشمل ذخائر موجهة بدقة يمكن أن تهدد المواقع الاستراتيجية داخل إسرائيل، وتجهد قدرات الاحتلال الدفاعية، وخاصة عندما يتحول الاستهداف من المناطق العسكرية إلى المناطق المدنية. كما يعتقد خبراء أن شبكة حزب الله من الأنفاق تحت الأرض أكثر تطورًا من شبكة أنفاق حركة حماس في غزة، الأمر الذي سيرفع ثمن الحرب البرية، التي ستصبح ضرورية في حال توسعت الحرب.

ويعاني جيش الاحتلال من الإرهاق، بعد حوالي عام من القتال في غزة، وعمله على جبهتين إضافيتين في الضفة وجنوب لبنان. كما استنزف مخزون الذخائر، وتضرر الاقتصاد وتآكلت مكانه إسرائيل الدولية والإقليمية بشكل كبير. واعترف جيش الاحتلال بأنه يعاني من نقص في الدبابات، بعد أن تضررت منظومته في غزة. وأفادت تقارير إسرائيلية من جهات تقدم الدعم لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال أن 10 آلاف جندي احتياطي طلبوا الدعم الصحي النفسي، وعددا كبيراً من جنود الاحتياطات لم يتمكنوا من الالتحاق بالخدمة بسبب الإرهاق، وهو الذي أصاب الجيش النظامي نفسه. وتم تسريح الآلاف من جنود الاحتياط من الوظائف المدنية، وأغلقت نحو 1000 شركة يديرها جنود احتياطيون. وتشير البيانات الإسرائيلية الرسمية أن اقتصاد دولة الاحتلال يشهد اليوم أشد تباطؤ بين البلدان الغنية، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ورغم نجاح الاحتلال في تحقيق عنصر المباغتة والمفاجأة في هجماته الأخيرة على الحزب، الا أنه من المبالغة الاعتقاد أن جيش الاحتلال الذي أنهكته الحرب واستنزفت قواه بعد عام من الحرب، سوف يعمل بأداء أفضل ضد حزب الله مقارنة بأدائه في مواجهة حركة حماس في غزة. وليس هناك جيش يرغب في فتح جبهة ثانية في ظل مستوياته المنخفضة من الاستعداد العملياتي.

أن حرب عام 2006 لم تؤد إلى القضاء على تهديد حزب الله، وكذلك لن تفعل أي حرب جديدة. ومن المرجح أن تجد إسرائيل نفسها في حرب استنزاف على جبهتها الشمالية بنفس التكلفة أو أكثر من تلك التي تكبدتها في الجنوب على جبهة غزة. وقد تضطر إسرائيل في النهاية للوصول لتفاهمات شبيهة بتلك التي توصلت اليها مع الحزب في العام 2006، ولم تنجح في إنهاء تهديد حزب الله، الا أن التفاهم اليوم قد يعني تجنب الموت والدمار وسفك الدماء على الجبهتين. وهو ما تحاول جهات عديدة في الوصول اليه حالياً. هل يمكن الذهاب لحرب؟ نعم يمكن، في ظل العوامل الإقليمية والدولية القائمة، التي شهدت على حرب الإبادة في غزة بصمت أو عجز أو تواطؤ، إلا أن الكرة الان في ملعب أطراف الصراع.



