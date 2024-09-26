الفقهاء يلتقي بلدية بني نعيم ويطلع على احتياجاتها

MENAFN - Palestine News ) رام الله/ PNN/ بحث القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء اليوم مع رئيس وأعضاء بلدية بني نعيم جملة من القضايا المتعلقة بالوضع المائي في المدينة.

و تطرق اللقاء إلى بحث قضية خط المياه المغذي للمدينة وإمكانية إيجاد بديل يسهل عملية وصول المياه للمواطنين إلى جانب بحث خيارات الاستفادة من بئر وخزان المياه الواقع داخل المدينة والذي قد يكون جزءا مساهما في تحسين كميات المياه.

كذلك ناقش اللقاء الإمكانيات الفنية التي تساهم في توفير المياه لإنقاذ مسافر بني نعيم المهددة من قبل الاحتلال الذي يسعى إلى فرض سيطرته على هذه الأرض.

وفي هذا الجانب أكد الفقهاء ان سلطة المياه تولى اهمية كبرى لبني نعيم والمسافر وتعمل وفق خطط مدرجة على تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق من خلال رفدهم بمقومات الصمود وأهمها المياه حيث أدرجنا ضمن هذه الخطط زيادة كميات المياه المخصصة لمناطق جنوب الضفة ودراسة جميع الحلول الفنية الممكن تنفيذها لتحقيق ذلك.

بالإضافة الى ان الطواقم الفنية تعمل على دراسة وضع الآبار التي تم حفرها سابقا في بني نعيم من حيث موقع هذه الآبار ووضعها الفني وجودة المياه فيها.

واختتم اللقاء بالتأكيد على ان الطاقم الفني في سلطة المياه سيعمل من خلال جولة ميدانية على تقييم جميع الجوانب الفنية ووضع التوصيات الفنية اللازمة.

ويلتقي بلدية بيت اولا

رام الله: التقى القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء رئيس وأعضاء بلدية بيت اولا لبحث احتياجات المنطقة المائية وسبل تحسينها

وبحث اللقاء القضايا التي قام بطرحها رئيس البلدية والتي تتركز في مشكلة كمية المياه الواصلة إلى بيت اولا وتضرر المنطقة من كميات الفاقد على الخط والتي تنعكس سلبا على المنطقة نظرا لوقوعها في نهاية خط المياه المغذي

لمجموعة من التجمعات المحيطة، وكذلك الحاجة إلى تأهيل خطوط

المياه للحد من الفاقد.

وأوضح الفقهاء ان سلطة المياه ستعمل على وضع خيارات مناسبة لحل مشكلة بيت اولا دون الحاق الضرر بالتجمعات المستفيدة.، ومشددا على ضرورة ان تعمل البلدية على الاستفادة من مشروع التقاس للحد من مشكلة الفاقد مما يساهم في حل المشكلة والتقليل من حجم المديونية المرتفع لصالح سلطة المياه





