الفقهاء يلتقي بلدية بني نعيم ويطلع على احتياجاتها

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/ PNN/ بحث القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء اليوم مع رئيس وأعضاء بلدية بني نعيم جملة من القضايا المتعلقة بالوضع المائي في المدينة.
و تطرق اللقاء إلى بحث قضية خط المياه المغذي للمدينة وإمكانية إيجاد بديل يسهل عملية وصول المياه للمواطنين إلى جانب بحث خيارات الاستفادة من بئر وخزان المياه الواقع داخل المدينة والذي قد يكون جزءا مساهما في تحسين كميات المياه.
كذلك ناقش اللقاء الإمكانيات الفنية التي تساهم في توفير المياه لإنقاذ مسافر بني نعيم المهددة من قبل الاحتلال الذي يسعى إلى فرض سيطرته على هذه الأرض.
وفي هذا الجانب أكد الفقهاء ان سلطة المياه تولى اهمية كبرى لبني نعيم والمسافر وتعمل وفق خطط مدرجة على تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق من خلال رفدهم بمقومات الصمود وأهمها المياه حيث أدرجنا ضمن هذه الخطط زيادة كميات المياه المخصصة لمناطق جنوب الضفة ودراسة جميع الحلول الفنية الممكن تنفيذها لتحقيق ذلك.
بالإضافة الى ان الطواقم الفنية تعمل على دراسة وضع الآبار التي تم حفرها سابقا في بني نعيم من حيث موقع هذه الآبار ووضعها الفني وجودة المياه فيها.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ان الطاقم الفني في سلطة المياه سيعمل من خلال جولة ميدانية على تقييم جميع الجوانب الفنية ووضع التوصيات الفنية اللازمة.
ويلتقي بلدية بيت اولا
رام الله: التقى القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء رئيس وأعضاء بلدية بيت اولا لبحث احتياجات المنطقة المائية وسبل تحسينها
وبحث اللقاء القضايا التي قام بطرحها رئيس البلدية والتي تتركز في مشكلة كمية المياه الواصلة إلى بيت اولا وتضرر المنطقة من كميات الفاقد على الخط والتي تنعكس سلبا على المنطقة نظرا لوقوعها في نهاية خط المياه المغذي
لمجموعة من التجمعات المحيطة، وكذلك الحاجة إلى تأهيل خطوط
المياه للحد من الفاقد.
وأوضح الفقهاء ان سلطة المياه ستعمل على وضع خيارات مناسبة لحل مشكلة بيت اولا دون الحاق الضرر بالتجمعات المستفيدة.، ومشددا على ضرورة ان تعمل البلدية على الاستفادة من مشروع التقاس للحد من مشكلة الفاقد مما يساهم في حل المشكلة والتقليل من حجم المديونية المرتفع لصالح سلطة المياه
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