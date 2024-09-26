خرج من المسجد فطعنوه..جريمة تصدم الشارع المصري

MENAFN - Khaberni) خبرني -في واقعة مأساوية صادمة، تعرض شاب للقتل طعناً في منطقة حلوان بالقاهرة، على يد مجموعة من جيرانه بينهم سيدة، فور خروجه من المسجد، لسبب لا يخطر على بال.





فحين كان "أحمد السيد" 35 عاما الأب لطفلتين، في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، تصادف مروره على مشاجرة بين أحد أقربائه وجاره، فقام بفض العراك بينهما، ثم ذهب في سبيله إلى المسجد.

لكن "الصلح" أغضب على ما يبدو الطرف الثاني، فتوجه إلى أهله وشكا لهم تدخل أحمد.





فما كان منهم إلا أن قصدوا المسجد للانتقام منه، وحين وجدوه لا يزال يصلي، انتظروه خارجا حتى أطل، فباغتوه بطعنات قاتلة أدت إلى مصرعه في الحال.

ترك خلفه طفلتين

من جانبه قال شقيق أحمد في تصريحات لموقع "المصري اليوم" إن شقيقه عامل بسيط وأب لطفلتين أكبرهما 6 سنوات، وكان يجتهد لتوفير حياة كريمة لأسرته وطفلتيه، وكان شخصا طيبا وديعا خيرا، ومحبوبا من الجميع.





كما عبر عن صدمته فور تلقيه الخبر، موضحا أن أحد الجيران أخبره أن شقيقه تعرض لعدة جروح وتم نقله إلى المستشفى. ليفاجأ فور وصوله أنه لفظ أنفاسه.





تمنى وفاته بعد الصلاة

وأردف قائلا: "شقيقي كان يقول لي إنه يتمنى أن يموت بعد أن يؤدي صلاته، وهو ما حدث بالفعل".





كذلك أشار إلى أنه باتت الآن في رقبته طفلتان، متسائلا "هل يعقل أن يموت أخي بسبب فض مشاجرة؟، أريد حقه وأملي في الله والسلطات".





الجناة أشقاء بينهم سيدة

وكانت شرطة حلوان تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة شاب بها عدة طعنات متفرقة إثر مشاجرة مع جيرانه.





لتثبت التحقيقات لاحقا أن أحمد تلقى عدة طعنات من جاريه "أحمد. أ"وشقيقه وشقيقته "مسجلين خطر" حال خروجه من المسجد.





فيما نجحت الشرطة في ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.