جمعية الإمارات للفلك ترصد العنقود النجمي المفتوح

أعلن إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن جمعية الإمارات للفلك رصدت العنقود النجمي المفتوح M45 الذي أطلقت عليه العرب اسم «الثريا» أو «الشقيقات السبع» عند الإغريق، أو «مسييه 45» وفقاً لفهرس مسييه.

وأوضح الجروان أن هذا العنقود النجمي المفتوح، الذي يقع في كوكبة الثور فوق كتف الجبار الأيمن، هو أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة، مشيراً إلى أنه يمكن مشاهدته بالعين المجردة وتمييز السحابة بين النجوم المتألقة.

ولفت إلى أن قدره الظاهري ككل يبلغ نحو 1.6، ومعظم الناس يستطيعون تمييز ستة من نجوم العنقود بالعين المجردة، ولكن بالرغم من ذلك يستطيع البعض تمييز 8 نجوم أو حتى أكثر.

وأضاف أن العنقود النجمي يشتمل على أكثر من 3000 نجم فتيٍّ أزرق تنتشر على مساحة تبلغ 100 سنة ضوئية، لافتاً إلى أن هذه النجوم الزرقاء حديثة التكون تكوّنت كلّها في الوقت نفسه تقريباً من سحابة جزيئية قبل نحو 100 مليون سنة، وهي على بعد نحو 400 سنة ضوئية من الأرض، وتعد من النجوم الفتية التي لم تهرم بعد، ودرجة حرارتها أعلى من النجوم البيضاء أو الصفراء أو الحمراء.

وذكر أنه تم تصوير هذا العنقود النجمي المتألق والسديم من قِبل المصور الفلكي/ تميم التميمي، عضو جمعية

الإمارات

للفلك، باستخدام قاعدة تليسكوب استوائي، وتم جمع ما يقرب من 265 صورة بتعريض مدته 10 ساعات على مدار 4 أيام من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر، حيث كان العنقود النجمي ظاهراً خلال النصف الأخير من الليل

تلك

الفترة.

وبيَّن أن الثريا تعتبر أهم النجوم لدى العرب، وتتألق في سماء الصيف فجراً، فيما تشاهد خلال النصف الأخير من الليل في الخريف، وتكون حاضرة خلال الشتاء في أغلب فترات الليل، ثم تشاهد خلال الربيع في النصف الأول من الليل قبل أن تسقط في أشعة الشمس الغاربة أول مايو.

وأشار إلى أنه عند النظر إلى أسفل الصورة، يمكن ملاحظة المجرة الحلزونية UGC 2838 (المعروفة أيضاً باسم PGC 13696)، التي تبعد مسافة 300 مليون سنة ضوئية، وهذه المجرة اكتشفها روبرت كارغيل.

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