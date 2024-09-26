حاكم أم القيوين يتقبل التعازي من حمدان بن محمد وأحمد بن محمد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.
كما تقبل سموه التعازي من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.
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