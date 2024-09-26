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حاكم أم القيوين يتقبل التعازي من حمدان بن محمد وأحمد بن محمد

9/26/2024 8:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

كما تقبل سموه التعازي من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

MENAFN26092024000110011019ID1108718532

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