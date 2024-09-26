مذنب شهير يظهر في سماء الأردن مجدداً

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن مذنب تسوتشينشان-أطلس C/2023 A3 يقترب يوم غد الجمعة، في مداره حول الشمس بنقطة الحضيض وهي أقرب مسافة من الشمس والتي ستكون حوالي 58 مليون كيلومترا، خلال رحلته والتي تستغرق حوالي 80 ألف سنة ليكمل دورة كاملة حول الشمس، رغم أن بعض التصنيفات الجديدة تشير إلى أن مداره قد يكون غير دوري.





ويعتقد السكجي أن مصدر هذا المذنب سحابة أورت الموجودة في النظام الشمسي، وهي عبارة عن سحابة واسعة من الصخور والكويكبات الجليدية المحيطة بالشمس وتبتعد عن الشمس مسافة كبيرة نسبيا من 2000 الى 200 ألف وحدة فلكية.





وأشار إلى أن هذه السحابة تجدد وتحافظ على ثبات عدد المذنبات طويلة الأمد التي تدخل النظام الشمسي الداخلي، حيث قد يتم استهلاكها وتدميرها في النهاية أثناء الاقتراب من الشمس، وهناك "احتمال" أن يكون يوم الجمعة هو يوم فناء وتفكيك مذنب تسوتشينشان-أطلس وخاصة عندما يقترب من نقطة الحضيض.





وأوضح السكجي أنه من الممكن رصد هذا المذنب من الأردن ومناطق شمال الكرة الأرضية باستخدام الوسائل البصرية بصعوبة نسبية، حيث يحتاج إلى بعض المهارات الرصدية، ويكون في فترات الصباح أي قبيل شروق الشمس بساعة في اتجاه الشرق، في كوكبة السدس وأسفل نجم الفرد أو المنفرد (ألفا هيدرا).





وأضاف أنه "يسمى أيضا المنعزل واحد، لأنه معزول في السماء، وعلى يسار نجم "لامدا هيدرا" فوق الأفق الشرقي للأردن وعلى ارتفاعات منخفضة، حيث يكون أقصى ارتفاع له 6 درجات فجر الجمعة قبل شروق الشمس وهذا يصعب رصده.





وأكد السكجي أن أفضل وقت لرصد المذنب من الساعة 5:15 إلى السادسة من صباح يوم الجمعة 27 أيلول/سبتمبر، من الأفق الشرقى إلى جهة شرق-جنوب-شرق بالنسبة لموقع الاردن الجغرافي، باستخدام أدوات بصرية من منظار أو تلسكوبات.





وأوضح أنه على يسار هذا المذنب يمكن الاستماع برؤية نجم سهيل بالعين المجردة في جهة الجنوب في نفس الوقت. ويمكن رؤيته بالعين المجردة في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية في بعض المناطق ذات المعايير الفلكية والرصدية العالية، مثل أستراليا ونيوزيلندا وبعض مناطق الجنوب.





وبين أنه من الممكن أن يرى بالعين المجردة في الأردن عندما يعود من رحلته خلف الشمس ويكون أقرب ما يمكن من الأرض في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حيث تكون المسافة بين المذنب والأرض حوالي 70 مليون كيلومتر، ويكون في فترات المساء، كما ذكر سابقا في شهر حزيران/يونوي، حيث رصدته الجمعية الفلكية الاردنية وصورته أثناء اقترابه الأول من الارض حيث كان على مسافة 271 مليون كيلومتر بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024.





وأوضح أن اكتشاف مذنب تسوتشينشان-أطلس جرى بواسطة منظومة مراصد أطلس في 22 شباط/فبراير 2023، كما تمت ملاحظته بشكل مستقل قبل أسابيع قليلة من ذلك في كانون الثاني/يناير 2023 في مرصد تسوتشينشان الصيني التابع لأكاديمية العلوم الصينية.





ونشر مختبر الدفع النفاث التابع لناسا نشر عناصر كبلر المدارية للمذنب، وأن الاختلاف المركزي لهذا المذنب يقترب من الواحد، وأنه مدار غير دوري، وهذا مفيد للباحثين الشباب الذين يعملون أبحاثا في حساب المدارات وخاصة تطبيقات التحليل العددي ونظم المحاكاة الحاسوبية، حيث يعتبر مدار هذا المذنب مادة مناسبة لتجربة الدقة الحالية في حلول معادلة كبلر غير الخطية المستخدمة في حساب المدارات.