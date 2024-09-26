مذنب شهير يظهر في سماء الأردن مجدداً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن مذنب تسوتشينشان-أطلس C/2023 A3 يقترب يوم غد الجمعة، في مداره حول الشمس بنقطة الحضيض وهي أقرب مسافة من الشمس والتي ستكون حوالي 58 مليون كيلومترا، خلال رحلته والتي تستغرق حوالي 80 ألف سنة ليكمل دورة كاملة حول الشمس، رغم أن بعض التصنيفات الجديدة تشير إلى أن مداره قد يكون غير دوري.
ويعتقد السكجي أن مصدر هذا المذنب سحابة أورت الموجودة في النظام الشمسي، وهي عبارة عن سحابة واسعة من الصخور والكويكبات الجليدية المحيطة بالشمس وتبتعد عن الشمس مسافة كبيرة نسبيا من 2000 الى 200 ألف وحدة فلكية.
وأشار إلى أن هذه السحابة تجدد وتحافظ على ثبات عدد المذنبات طويلة الأمد التي تدخل النظام الشمسي الداخلي، حيث قد يتم استهلاكها وتدميرها في النهاية أثناء الاقتراب من الشمس، وهناك "احتمال" أن يكون يوم الجمعة هو يوم فناء وتفكيك مذنب تسوتشينشان-أطلس وخاصة عندما يقترب من نقطة الحضيض.
وأوضح السكجي أنه من الممكن رصد هذا المذنب من الأردن ومناطق شمال الكرة الأرضية باستخدام الوسائل البصرية بصعوبة نسبية، حيث يحتاج إلى بعض المهارات الرصدية، ويكون في فترات الصباح أي قبيل شروق الشمس بساعة في اتجاه الشرق، في كوكبة السدس وأسفل نجم الفرد أو المنفرد (ألفا هيدرا).
وأضاف أنه "يسمى أيضا المنعزل واحد، لأنه معزول في السماء، وعلى يسار نجم "لامدا هيدرا" فوق الأفق الشرقي للأردن وعلى ارتفاعات منخفضة، حيث يكون أقصى ارتفاع له 6 درجات فجر الجمعة قبل شروق الشمس وهذا يصعب رصده.
وأكد السكجي أن أفضل وقت لرصد المذنب من الساعة 5:15 إلى السادسة من صباح يوم الجمعة 27 أيلول/سبتمبر، من الأفق الشرقى إلى جهة شرق-جنوب-شرق بالنسبة لموقع الاردن الجغرافي، باستخدام أدوات بصرية من منظار أو تلسكوبات.
وأوضح أنه على يسار هذا المذنب يمكن الاستماع برؤية نجم سهيل بالعين المجردة في جهة الجنوب في نفس الوقت. ويمكن رؤيته بالعين المجردة في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية في بعض المناطق ذات المعايير الفلكية والرصدية العالية، مثل أستراليا ونيوزيلندا وبعض مناطق الجنوب.
وبين أنه من الممكن أن يرى بالعين المجردة في الأردن عندما يعود من رحلته خلف الشمس ويكون أقرب ما يمكن من الأرض في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حيث تكون المسافة بين المذنب والأرض حوالي 70 مليون كيلومتر، ويكون في فترات المساء، كما ذكر سابقا في شهر حزيران/يونوي، حيث رصدته الجمعية الفلكية الاردنية وصورته أثناء اقترابه الأول من الارض حيث كان على مسافة 271 مليون كيلومتر بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024.
وأوضح أن اكتشاف مذنب تسوتشينشان-أطلس جرى بواسطة منظومة مراصد أطلس في 22 شباط/فبراير 2023، كما تمت ملاحظته بشكل مستقل قبل أسابيع قليلة من ذلك في كانون الثاني/يناير 2023 في مرصد تسوتشينشان الصيني التابع لأكاديمية العلوم الصينية.
ونشر مختبر الدفع النفاث التابع لناسا نشر عناصر كبلر المدارية للمذنب، وأن الاختلاف المركزي لهذا المذنب يقترب من الواحد، وأنه مدار غير دوري، وهذا مفيد للباحثين الشباب الذين يعملون أبحاثا في حساب المدارات وخاصة تطبيقات التحليل العددي ونظم المحاكاة الحاسوبية، حيث يعتبر مدار هذا المذنب مادة مناسبة لتجربة الدقة الحالية في حلول معادلة كبلر غير الخطية المستخدمة في حساب المدارات.
MENAFN26092024000151011027ID1108718446
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.