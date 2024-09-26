296 مليار درهم الرواتب المدفوعة لـ5.9 ملايين موظف في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور بالإمارات من 5.2 ملايين موظف في عام 2022 إلى 5.9 ملايين موظف في عام 2023.
وأوضح المصرف المركزي، في بيانات له اليوم، ارتفاع قيمة الرواتب المدفوعة المسجلة خلال العام المنقضي إلى 296 مليار درهم مقارنة بقيمة 249 مليار درهم في عام 2022.
وارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في نظام حماية الأجور من 275.6 ألف في عام 2022 إلى 307.4 آلاف في العام الماضي.
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