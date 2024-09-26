296 مليار درهم الرواتب المدفوعة لـ5.9 ملايين موظف في الإمارات

ارتفع متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور بالإمارات من 5.2 ملايين موظف في عام 2022 إلى 5.9 ملايين موظف في عام 2023.

وأوضح المصرف المركزي، في بيانات له اليوم، ارتفاع قيمة الرواتب المدفوعة المسجلة خلال العام المنقضي إلى 296 مليار درهم مقارنة بقيمة 249 مليار درهم في عام 2022.

وارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في نظام حماية الأجور من 275.6 ألف في عام 2022 إلى 307.4 آلاف في العام الماضي.

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