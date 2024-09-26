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نيكاي يقفز 3% مدعوماً بأداء قطاع الرقائق الإلكترونية

9/26/2024 7:17:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفز المؤشر نيكاي الياباني نحو ثلاثة بالمئة الخميس بدعم من أسهم شركتي الرقائق العملاقتين طوكيو إلكترون وأدفانتست التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة وانخفاض الين الذي عزز أسهم شركات التصدير.

وارتفع المؤشر نيكاي 2.79 بالمئة إلى 38925.63 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر. وبذلك سجل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الست جلسات السابقة.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.66 بالمئة إلى 2721.12 نقطة.

وقال كينتارو هاياشي، الخبير الكبير في دايوا للأوراق المالية «مكاسب أسهم الرقائق الأمريكية، وخاصة تلك التابعة لميكرون، دعمت أسهم الرقائق اليابانية».

وقفز سهم شركة ميكرون تكنولوجي بنحو 14 بالمئة في تعاملات ما بعد انتهاء ساعات التداول الأربعاء بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى من المتوقع للربع الأول بسبب الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة. ومن شأن ضعف الين أن يدعم المصدرين اليابانيين لأنه يرفع قيمة الأرباح عندما يتم تحويلها من الخارج إلى اليابان.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق ثمانية بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي. كما ارتفع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.39 بالمئة، وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.1 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوني 3.38 بالمئة.

وهبط سهم نيتوري القابضة لديكورات المنازل الداخلية، التي تعتمد على الاستيراد في معظم المواد، 0.6 بالمئة.

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