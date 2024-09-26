الأسهم الأوروبية ترتفع قرب مستويات قياسية بدفعة من التحفيز الصيني

قفزت الأسهم الأوروبية الخميس مدفوعة بتفاؤل في آسيا بعد أنباء عن أن الصين تبحث ضخ أموال في بنوك كبرى فيما يترقب المستثمرون تصريحات ستدلي بها رئيسة الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمئة إلى 524.56 نقطة خلال التداولات، مقترباً من أعلى مستوى قياسي سجله وهو 526.66 نقطة.

كما ارتفع داكس الألماني 1.08% وفاينانشال تايمز البريطاني 0.19% وكاك الفرنسي 1.4% وفوتسي الإيطالي 1.3%.

وقدم قطاعا التكنولوجيا والموارد الأساسية أكبر دعم للمؤشر مع صعود كل منهما بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وفي المقابل، شكلت أسهم شركات النفط أكبر ضغط على المؤشر، إذ خسرت 2.8 بالمئة مع هبوط أسعار النفط بسبب أنباء تتردد عن أن السعودية أكبر مصدري الخام قد تتخلى عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط.

وذكر تقرير أن الصين تدرس ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142.39 مليار دولار) من رأس المال في بنوكها الكبرى في محاولة لدعم اقتصادها المتعثر. وتعهد قادة صينيون أيضاً بدعم الاقتصاد من خلال خفض «كبير» لأسعار الفائدة.

وأعطت أسهم السلع الفاخرة دفعة للمؤشر خلال اليوم مع تحقيق إل.في.إم.إتش وإيرميس مكاسب تجاوزت 4.3 بالمئة لكل منهما.

ومن المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري (المركزي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وانخفض سهم إتش اند إم 7.7 بالمئة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة للأزياء مدرجة في البورصة إنها لم تعد تتوقع بلوغ هدف هامش أرباحها السنوي، في حين أعلنت عن ربح تشغيلي أقل من المتوقع للربع الثالث.

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