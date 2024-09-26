المصرف المركزي: 334.3 مليون معاملة دفع بـ19.2 تريليون درهم في 2023

عالجت أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي 334.3 مليون معاملة دفع في عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 19.2 تريليون درهم، وذلك بزيادة قدرها 20% مقارنة بحجم المعاملات في عام 2020.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير له اليوم، قيامه بتنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية لتطوير نظم الدفع الوطنية خلال 2023 بمقدمتها إطلاق منصة المدفوعات الفورية تحت علامة "اني" التي من المنتظر أن تسهم بزيادة ملحوظة في معاملات الدفع خلال العام الجاري، إلى جانب تجديد مركز البيانات التابع له بما من شأنه تعزيز سلامة وكفاءة جميع أنظمة الدفع التي يديرها المصرف بهدف تعزيز استقرار القطاع المالي.

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