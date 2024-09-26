المصرف المركزي: 334.3 مليون معاملة دفع بـ19.2 تريليون درهم في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
عالجت أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي 334.3 مليون معاملة دفع في عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 19.2 تريليون درهم، وذلك بزيادة قدرها 20% مقارنة بحجم المعاملات في عام 2020.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير له اليوم، قيامه بتنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية لتطوير نظم الدفع الوطنية خلال 2023 بمقدمتها إطلاق منصة المدفوعات الفورية تحت علامة "اني" التي من المنتظر أن تسهم بزيادة ملحوظة في معاملات الدفع خلال العام الجاري، إلى جانب تجديد مركز البيانات التابع له بما من شأنه تعزيز سلامة وكفاءة جميع أنظمة الدفع التي يديرها المصرف بهدف تعزيز استقرار القطاع المالي.
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