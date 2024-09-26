Thursday, 26 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المصرف المركزي: 334.3 مليون معاملة دفع بـ19.2 تريليون درهم في 2023

9/26/2024 7:17:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عالجت أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي 334.3 مليون معاملة دفع في عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 19.2 تريليون درهم، وذلك بزيادة قدرها 20% مقارنة بحجم المعاملات في عام 2020.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير له اليوم، قيامه بتنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية لتطوير نظم الدفع الوطنية خلال 2023 بمقدمتها إطلاق منصة المدفوعات الفورية تحت علامة "اني" التي من المنتظر أن تسهم بزيادة ملحوظة في معاملات الدفع خلال العام الجاري، إلى جانب تجديد مركز البيانات التابع له بما من شأنه تعزيز سلامة وكفاءة جميع أنظمة الدفع التي يديرها المصرف بهدف تعزيز استقرار القطاع المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN26092024000110011019ID1108718441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث