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لجنة الدعوم تثبت أسعار البنزين والديزل والكيروسين حتى نهاية ديسمبر

9/26/2024 7:13:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • 85 فلساً لـ «الممتاز».. و105 فلوس لـ «خصوصي».. و205 لـ «ألترا»

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» أن لجنة مراجعة كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة قررت تثبيت أسعار البنزين والديزل اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

وقال المصدر إن أسعار البنزين من نوع 91 أوكتين (ممتاز) ظل عند سعر 85 فلسا، وبنزين 95 أوكتين (خصوصي) عند سعر 105 فلوس، وبنزين 98 أوكتين (ألترا) عند 205 فلوس.

وأشارت المصادر إلى أن منتجي الديزل والكيروسين تم تثبيت أسعارهما أيضا عند 115 فلسا.

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