لجنة الدعوم تثبت أسعار البنزين والديزل والكيروسين حتى نهاية ديسمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
85 فلساً لـ «الممتاز».. و105 فلوس لـ «خصوصي».. و205 لـ «ألترا»
أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» أن لجنة مراجعة كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة قررت تثبيت أسعار البنزين والديزل اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.
وقال المصدر إن أسعار البنزين من نوع 91 أوكتين (ممتاز) ظل عند سعر 85 فلسا، وبنزين 95 أوكتين (خصوصي) عند سعر 105 فلوس، وبنزين 98 أوكتين (ألترا) عند 205 فلوس.
وأشارت المصادر إلى أن منتجي الديزل والكيروسين تم تثبيت أسعارهما أيضا عند 115 فلسا.
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