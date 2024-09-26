وزيرة الأشغال تبحث مع وزير النقل الصيني تسريع وتيرة إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بحثت وزيرة
الأشغال العامة د.نورة المشعان، والوفد الكويتي رفيع المستوى المرافق لها مع وزير
النقل العام الصيني لي شياو بنغ، في بكين اليوم الخميس، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خصوصا تسريع وتيرة إنجاز مشروع استكمال تطوير ميناء مبارك الكبير.
وقالت "الأشغال" في بيان صحافي، إن الاجتماع بين الوزيرة المشعان والوزير بنغ الذي حضره مدير التعاون الدولي بوزارة النقل الصينية تشن يان تشين شهد مناقشة المسار التاريخي للعلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بين الكويت والصين.
وأضافت أن الوزيرة المشعان "نقلت خلال الاجتماع رغبة القيادة السياسية العليا لدولة الكويت بتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية بشأن تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى والتي سيكون لها بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد".
وأوضحت أن ذلك يشمل سبع اتفاقيات موقعة مع الحكومة الصينية في مجالات التعاون التنموي مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير والحرص على استكمال باقي مراحل المشروع لتشغيل الميناء على وجه السرعة وعلى جدية الشركات والمؤسسات الصينية الحكومية في تنفيذ مشروع الميناء بكل مراحله لاسيما أن الصين من الدول البارزة جدا في مجال التشييد والبناء والإدارة وتشغيل الموانئ البحرية.
ووفق البيان أعربت الوزيرة المشعان عن ارتياحها الكامل لسير المباحثات المشتركة ومسار توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
وقد قام الوفد الكويتي بزيارة مقر الشركة الحكومية الصينية التابعة لوزارة النقل العام والمسؤولة عن تنفيذ استكمال بناء ميناء مبارك الكبير حيث التقت الوزيرة المشعان رئيس مجلس الإدارة وانغ تونغ تشو وعددا من المسؤولين وتم التباحث حول التعاون المستقبلي وآليات استكمال تنفيذ مشروع الميناء وعدد من المشاريع المهمة في الكويت كما تم الالتقاء مع كبار المسؤولين التنفيذيين الحكوميين في متحف الشركة الوطنية وتاريخ تأسيسها وأعمالها على المستويين المحلي والعالمي.
وكانت الوزيرة المشعان والوفد المرافق قد شاركت أمس الأربعاء في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2024 المنعقد في بكين تحت عنوان (النقل المستدام والخدمات اللوجستية يربط العالم) بحضور وزير النقل العام الصيني وعدد من الوزراء العرب والأجانب والمنظمات الدولية.
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