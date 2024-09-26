وزيرة الأشغال تبحث مع وزير النقل الصيني تسريع وتيرة إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير

MENAFN - Al-Anbaa) بحثت الأشغال العامة د.نورة المشعان، والوفد الكويتي رفيع المستوى المرافق لها مع النقل العام الصيني لي شياو بنغ، في بكين اليوم الخميس، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خصوصا تسريع وتيرة إنجاز مشروع استكمال تطوير ميناء مبارك الكبير.

وقالت "الأشغال" في بيان صحافي، إن الاجتماع بين الوزيرة المشعان والوزير بنغ الذي حضره مدير التعاون الدولي بوزارة النقل الصينية تشن يان تشين شهد مناقشة المسار التاريخي للعلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بين الكويت والصين.

وأضافت أن الوزيرة المشعان "نقلت خلال الاجتماع رغبة القيادة السياسية العليا لدولة الكويت بتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية بشأن تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى والتي سيكون لها بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد".

وأوضحت أن ذلك يشمل سبع اتفاقيات موقعة مع الحكومة الصينية في مجالات التعاون التنموي مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير والحرص على استكمال باقي مراحل المشروع لتشغيل الميناء على وجه السرعة وعلى جدية الشركات والمؤسسات الصينية الحكومية في تنفيذ مشروع الميناء بكل مراحله لاسيما أن الصين من الدول البارزة جدا في مجال التشييد والبناء والإدارة وتشغيل الموانئ البحرية.

ووفق البيان أعربت الوزيرة المشعان عن ارتياحها الكامل لسير المباحثات المشتركة ومسار توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

وقد قام الوفد الكويتي بزيارة مقر الشركة الحكومية الصينية التابعة لوزارة النقل العام والمسؤولة عن تنفيذ استكمال بناء ميناء مبارك الكبير حيث التقت الوزيرة المشعان رئيس مجلس الإدارة وانغ تونغ تشو وعددا من المسؤولين وتم التباحث حول التعاون المستقبلي وآليات استكمال تنفيذ مشروع الميناء وعدد من المشاريع المهمة في الكويت كما تم الالتقاء مع كبار المسؤولين التنفيذيين الحكوميين في متحف الشركة الوطنية وتاريخ تأسيسها وأعمالها على المستويين المحلي والعالمي.

وكانت الوزيرة المشعان والوفد المرافق قد شاركت أمس الأربعاء في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2024 المنعقد في بكين تحت عنوان (النقل المستدام والخدمات اللوجستية يربط العالم) بحضور وزير النقل العام الصيني وعدد من الوزراء العرب والأجانب والمنظمات الدولية.