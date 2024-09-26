جنرال إسرائيلي متقاعد: بلادنا تسير نحو الضياع

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك إن المستويين السياسي والعسكري يقودان إسرائيل "نحو الضياع عبر طريق لا مخرج منه".

وأوضح بريك أنه رغم الإنجازات التكتيكية أمام حزب الله في لبنان، فإن وضع إسرائيل الإستراتيجي يتدهور أمنيا واقتصاديا، وكذلك علاقاتها مع دول العالم.

وأضاف أن حزب الله، رغم استهداف أسلحته وقياداته، فلا تزال صواريخه مستمرة دون توقف في تدمير كل جزء من شمال إسرائيل.

وشدد بريك على أن الطريق الوحيد أمام إسرائيل هو التوصل لصفقة تبادل، ووقف الحرب بقطاع غزة، على أمل أن يوقف حزب الله إطلاق النار.

يشار إلى أنه منذ صباح الاثنين الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 2500 بجروح، في حين تشير تقديرات رسمية إلى نزوح قرابة 400 ألف شخص.

في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية إسرائيلية ومناطق في الجليل وصفد وحيفا وغيرها متسببة في وقوع خسائر مادية وبشرية ونشوب حرائق.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي للشهر الـ11 على التوالي عدوانه على قطاع غزة، مما خلّف 41 ألفا و495 شهيدا، بالإضافة إلى 96 ألفا و6 مصابين، فضلا عن أزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة