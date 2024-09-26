إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة دورا جنوب غرب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، واعتُقل عدد من المواطنين، إضافة إلى مداهمة العشرات من المنازل، خلال الاقتحام المستمر لبلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، ونُقلوا على إثرها إلى االمستشفى، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه عدد من المواطنين الموجودين في محيط منازلهم في منطقة كريسة غرب البلدة، وفي وسطها قرب بلدية دورا.

كما أصيبت الناشطة شهد الرجوب برضوض بسيطة جراء تعرضها للضرب من جنود الاحتلال، أثناء تغطيتها للاقتحام في منطقة كريسة، إذ تمت ملاحقتها والاستيلاء على الذاكرة الخاصة بالكاميرا التي استخدمتها لتوثيق العدوان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، واعتقلت عددا من المواطنين، بعد أن نكلت بهم وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية بلدة دورا وعددا من القرى المحيطة بها، ونشرت دورياتها في جميع أحياء البلدة وعلى الطرقات الفرعية والرئيسية وفي محيط منازل المواطنين، واعتلى القناصة أسطح بعض البنايات، ونصبت عددا من الحواجز العسكرية ومنعت تنقل المواطنين، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها في أجزاء واسعة من البلدة.

وذكر عدد من أصحاب المنازل التي تعرضت للاقتحام، أن جنود الاحتلال سرقوا كل ما كانوا يجدونه من أموال ومصاغ، كما أتلفوا عددا من مركبات المواطنين وأعطبوا محركاتها.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت أيضا مقر فرع اتحاد عمال فلسطين في البلدة، وقامت بتكسير محتوياته، وإلقاء ما فيه من أعلام وصور على الشارع وإتلافها، بالإضافة إلى إحراق وتدمير عدد من صور الشهداء والأعلام الفلسطينية، وخط شعارات عنصرية على المعلقة منها على الشوارع والجدران.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل تعليق الدوام في المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة كافة في بلدة دورا، بسبب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة.