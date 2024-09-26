مصابو الاختناق في الزرقاء يغادرون المستشفى

(MENAFN
- Amman Net) أصيب 34 طالبا بحادثة إختناق في مدرسة بمنطقة جبل الأميرة رحمة في محافظة الزرقاء.
وقال مصدر أمني لـ عمون الخميس، إن 34 طالبا تعرضوا للاختناق، وجرى إسعافهم إلى مستشفى
الأمير فيصل ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
وأضاف المصدر، أنه بوشر التحقيق لبيان سبب الإختناق.
وبدوره، كشف مدير مستشفى الأمير فيصل الحكومي الدكتور ناصر حسين لـ عمون، أنه تم اسعاف 34 طالبا وطالبة "اعمارهم 6 الى 12 سنة" بالاضافة الى معلمين اثنين، وبالكشف عليهم تبين وجود نقص بالاكسجين اثناء التنفس بالاضافة الى اعراض للاختناق اثر استنشاق مواد او غازات منبعثة من أحد المصانع الغذائية المجاورة
للمدرسة في منطقة جبل الأميرة رحمة.
وقال الدكتور حسين، إن الكوادر الطبية في المستشفى أجرت فحوصات كاملة للطلاب والمعلمين، مؤكدا أنهم جميعا تلقوا العلاج اللازم وتماثلوا للشفاء التام
وقد تم اخراجهم من المستشفى.
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