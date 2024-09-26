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مصابو الاختناق في الزرقاء يغادرون المستشفى

9/26/2024 7:09:08 AM
(MENAFN- Amman Net) أصيب 34 طالبا بحادثة إختناق في مدرسة بمنطقة جبل الأميرة رحمة في محافظة الزرقاء.
وقال مصدر أمني لـ عمون الخميس، إن 34 طالبا تعرضوا للاختناق، وجرى إسعافهم إلى مستشفى الأمير فيصل ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
وأضاف المصدر، أنه بوشر التحقيق لبيان سبب الإختناق.

وبدوره، كشف مدير مستشفى الأمير فيصل الحكومي الدكتور ناصر حسين لـ عمون، أنه تم اسعاف 34 طالبا وطالبة "اعمارهم 6 الى 12 سنة" بالاضافة الى معلمين اثنين، وبالكشف عليهم تبين وجود نقص بالاكسجين اثناء التنفس بالاضافة الى اعراض للاختناق اثر استنشاق مواد او غازات منبعثة من أحد المصانع الغذائية المجاورة
للمدرسة في منطقة جبل الأميرة رحمة.

وقال الدكتور حسين، إن الكوادر الطبية في المستشفى أجرت فحوصات كاملة للطلاب والمعلمين، مؤكدا أنهم جميعا تلقوا العلاج اللازم وتماثلوا للشفاء التام
وقد تم اخراجهم من المستشفى.

MENAFN26092024000209011053ID1108718329

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