Thursday, 26 September 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يتحدى أعداءه ويقيم تجمعاً انتخابياً بموقع محاولة الاغتيال

9/26/2024 7:08:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن نيته الظهور مجدداً في الموقع الذي تعرّض فيه لمحاولة اغتيال في يوليو الماضي.

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية عن تنظيم تجمع في الخامس من أكتوبر في الموقع نفسه القريب من مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، حيث أُطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق في الثالث عشر من يوليو.

وتمكن توماس ماثيو كروكس من الصعود إلى موقع مرتفع ومعه بندقية هجومية، وأطلق عدة طلقات على ترامب خلال التجمع، وأصابت إحدى الرصاصات أذن ترامب اليمنى.

وقُتل أحد الحاضرين في الحادث، وأصيب آخران من الجمهور بجروح خطيرة، بينما تم إطلاق النار على كروكس وقتله.

وذكرت حملة ترامب أن المرشح الرئاسي يرغب في إحياء ذكرى الضحايا وتقديم الشكر لقوات الأمن وخدمات الطوارئ على جهودهم.

ويواصل ترامب السعي للعودة إلى البيت الأبيض بعد مغادرته في عام 2021، عبر هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

MENAFN26092024000110011019ID1108718328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث