ترامب يتحدى أعداءه ويقيم تجمعاً انتخابياً بموقع محاولة الاغتيال

أعلن المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن نيته الظهور مجدداً في الموقع الذي تعرّض فيه لمحاولة اغتيال في يوليو الماضي.

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية عن تنظيم تجمع في الخامس من أكتوبر في الموقع نفسه القريب من مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، حيث أُطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق في الثالث عشر من يوليو.

وتمكن توماس ماثيو كروكس من الصعود إلى موقع مرتفع ومعه بندقية هجومية، وأطلق عدة طلقات على ترامب خلال التجمع، وأصابت إحدى الرصاصات أذن ترامب اليمنى.

وقُتل أحد الحاضرين في الحادث، وأصيب آخران من الجمهور بجروح خطيرة، بينما تم إطلاق النار على كروكس وقتله.

وذكرت حملة ترامب أن المرشح الرئاسي يرغب في إحياء ذكرى الضحايا وتقديم الشكر لقوات الأمن وخدمات الطوارئ على جهودهم.

ويواصل ترامب السعي للعودة إلى البيت الأبيض بعد مغادرته في عام 2021، عبر هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.