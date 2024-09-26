«الداخلية»: إنجاز تراخيص عناصر وشركات الأمن الخاصة في دقائق معدودة

أعلنت وزارة الداخلية أنها أقرت حزمة تحسينات جديدة تستهدف تسريع منظومة الخدمات المقدمة لشركات الأمن الخاصة ونقل الأموال والعاملين فيها والشركات المنتفعة منها، تضمنت تنفيذ إجراءات لتصفير "البيروقراطية" في "نظام ترخيص عناصر وشركات الأمن الخاصة".

وأفادت الوزارة، اليوم، بأن أبرز التحسينات في النظام، ضمن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" التي تم اعتمداها بآلية عملة وصلت إلى نسبة "تصفير" 99%، أسهمت في اختصار المدة الزمنية لإتمام عمليات التسجيل وإصدار التصاريح اللازمة من 15 يوماً إلى دقائق معدودة.

وتعزز الخطوة جهود وزارة الداخلية لدعم برنامج "التصفير"، وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، باعتباره أولوية قصوى ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لهذا العام التي تسعى من خلالها لتطوير منظومة الخدمات الشرطية، وتعزيز دورها وكفاءتها وسهولة وصول اليها بما يرسخ تنافسية الدولة عالمياً.

ولفتت وزارة الداخلية، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن التحديثات الجديدة التي جاءت لخدمة "نظام ترخيص عناصر وشركات الأمن الخاصة"، ستعمل على خفض الوقت والجهد على الشركات، كما سيكون لها دور مهم في زيادة عمليات التسجيل للعناصر الأمنية والشركات المرخصة، وذلك لإسهامها في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم تخفيض عدد الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمة من 15 إجراء إلى إجراء واحد فقط، بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات، فضلاً عن تعزيز الدقة والسرعة في ترخيص الشركات الأمنية والعاملين فيها.

ونوهت الوزارة بأن الأثر الإيجابي للنظام الجديد سيعزز من أمن المعلومات ونقل الأموال والنمو الاقتصادي، وزاد نسبة الرضا المجتمعي عن الخدمات الحكومية، والجهود الاستباقية للخدمات التي يتم توفيرها بتقنيات حديثة، تتميز بالسرعة والدقة، وذلك كله في منصة واحد.