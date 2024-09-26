غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر بإجمالي 810 ملايين و693 ألف درهم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر 2024، يوم غد، بقيمة إجمالية تبلغ 810,693,576.22 درهم، بزيادة قدرها 91,728,008 دراهم عن سبتمبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية 718,965,568.68 درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 48,735 مستفيدا، بزيادة قدرها 1916 مستفيدا عن الشهر نفسه من العام 2023، الذي بلغ فيه العدد 46,819 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.