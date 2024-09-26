محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة برئاسة حمد مبارك بوعميم,
ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عبد الواحد عبدالرحيم العلماء، نائباً للرئيس، وعبد الله سيف الشامسي، وتشارلز جورج ويب، ومي نصر الله ميرفيل، وتيري جان لويس جيمونيت، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لسلطة المركز.
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