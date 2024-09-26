محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة برئاسة حمد مبارك بوعميم,

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عبد الواحد عبدالرحيم العلماء، نائباً للرئيس، وعبد الله سيف الشامسي، وتشارلز جورج ويب، ومي نصر الله ميرفيل، وتيري جان لويس جيمونيت، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لسلطة المركز.