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الاحتلال يشرع بعمليات هدم منشآت سكنية في منطقة البرج بالأغوار الشمالية

9/26/2024 6:09:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بعمليات هدم منشآت سكنية في منطقة البرج بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات هدم المنشآت في منطقة البرج.

يتبع..

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