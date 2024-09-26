الاحتلال يشرع بعمليات هدم منشآت سكنية في منطقة البرج بالأغوار الشمالية

الاحتلال يشرع بعمليات هدم منشآت سكنية في منطقة البرج بالأغوار الشمالية
التاريخ
9/26/2024 6:09:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الأغوار/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بعمليات هدم منشآت سكنية في منطقة البرج بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات هدم المنشآت في منطقة البرج.
يتبع..
MENAFN26092024000205011050ID1108718137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.