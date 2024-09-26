غضب في الليكود واليمين باسرائيل من مقترح وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان وهذا ما قالوه

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن اقتراح وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله والذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل أثار غضبا في الليكود وداخل أحزاب اليمين.

وبحسب القناة العبرية فإن، المقترح سيؤدي إلى، "عواقب وخيمة على إسرائيل". ويحذر أعضاء الكنيست في الليكود من أن وقف إطلاق النار“سيمنح حزب الله الوقت الذي يحتاجه للتعافي وتسليح نفسه وسيدمر كل ما اكتسبته إسرائيل في الأسبوع الماضي”.

وأعرب عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود عن معارضته الشديدة وقال: "إن اقتراح وقف إطلاق النار مع حزب الله هو جنون كامل وتخلي عن مواطني إسرائيل. إن حزب الله يمر بنقطة ضعف حرجة، وقد حان الوقت لتقليل التهديد الذي يشكله علينا، وليس منحه طوق النجاة".

وتابع "أولئك الذين يروجون لوقف إطلاق النار وأولئك الذين قد يوافقون عليه، يمنحون حزب الله ما يحتاجه بالضبط - الوقت للتعافي والتسلح وضربنا مرة أخرى. ولا توجد شرعية للتوقف الآن. يجب أن نخفض التهديد الذي يشكله حزب الله، وألا نعطيه الوقت لإعادة تنظيم نفسه، أولئك الذين يوافقون على الاستراحة يتحملون مسؤولية الدماء التي ستراق في الجولة المقبلة".

كما عارض عضو الكنيست عميحاي شيكلي من الليكود وقف إطلاق النار وقال إنه من غير الممكن وقف القتال دون إحداث تغيير استراتيجي على الأرض. وشدد شيكلي على أنه "من المستحيل استكمال الحملة في الشمال دون تحرك بري هدفه إنشاء منطقة عازلة وإعادة تقييم قواتنا من أجل إزالة التهديد".

وانتقدت عضو الكنيست تالي غوتليب التقارير المتعلقة بوقف إطلاق النار وقالت: "لم يكن لدي الوقت لأعد إلى 3، وهذه منشورات عن وقف إطلاق النار في الشمال. عار وهي استسلام للعدو أثناء الحرب. وبهذه الطريقة، لا يقتصر الأمر على عدم إخضاع العدو القاسي الذي هاجمنا وأرهقنا لمدة 11 شهرًا، بل نقوي العدو ونظهر له نمطًا انهزاميًا في العمل".

وقال عضو الكنيست من الليكود موشيه سعادة، "لا مجال للمفاوضات إلا لمواصلة وتكثيف الضربات ضد حزب الله. إن مواطني إسرائيل مستعدون للتحلي بالصبر بشرط إزالة هذا التهديد الوجودي مرة واحدة وإلى الأبد. وأي اتفاق مع حزب الله لا يتم التوصل إليه عبر القرار العسكري هو خطأ فادح سيكلف دولة إسرائيل ثمنا باهظا".