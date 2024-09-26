غضب في الليكود واليمين باسرائيل من مقترح وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان وهذا ما قالوه

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن اقتراح وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله والذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أثار غضبا في الليكود وداخل أحزاب اليمين.
وبحسب القناة العبرية فإن، المقترح سيؤدي إلى، "عواقب وخيمة على إسرائيل". ويحذر أعضاء الكنيست في الليكود من أن وقف إطلاق النار“سيمنح حزب الله الوقت الذي يحتاجه للتعافي وتسليح نفسه وسيدمر كل ما اكتسبته إسرائيل في الأسبوع الماضي”.
وأعرب عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود عن معارضته الشديدة وقال: "إن اقتراح وقف إطلاق النار مع حزب الله هو جنون كامل وتخلي عن مواطني إسرائيل. إن حزب الله يمر بنقطة ضعف حرجة، وقد حان الوقت لتقليل التهديد الذي يشكله علينا، وليس منحه طوق النجاة".
وتابع "أولئك الذين يروجون لوقف إطلاق النار وأولئك الذين قد يوافقون عليه، يمنحون حزب الله ما يحتاجه بالضبط - الوقت للتعافي والتسلح وضربنا مرة أخرى. ولا توجد شرعية للتوقف الآن. يجب أن نخفض التهديد الذي يشكله حزب الله، وألا نعطيه الوقت لإعادة تنظيم نفسه، أولئك الذين يوافقون على الاستراحة يتحملون مسؤولية الدماء التي ستراق في الجولة المقبلة".
كما عارض عضو الكنيست عميحاي شيكلي من الليكود وقف إطلاق النار وقال إنه من غير الممكن وقف القتال دون إحداث تغيير استراتيجي على الأرض. وشدد شيكلي على أنه "من المستحيل استكمال الحملة في الشمال دون تحرك بري هدفه إنشاء منطقة عازلة وإعادة تقييم قواتنا من أجل إزالة التهديد".
وانتقدت عضو الكنيست تالي غوتليب التقارير المتعلقة بوقف إطلاق النار وقالت: "لم يكن لدي الوقت لأعد إلى 3، وهذه منشورات عن وقف إطلاق النار في الشمال. عار وهي استسلام للعدو أثناء الحرب. وبهذه الطريقة، لا يقتصر الأمر على عدم إخضاع العدو القاسي الذي هاجمنا وأرهقنا لمدة 11 شهرًا، بل نقوي العدو ونظهر له نمطًا انهزاميًا في العمل".
وقال عضو الكنيست من الليكود موشيه سعادة، "لا مجال للمفاوضات إلا لمواصلة وتكثيف الضربات ضد حزب الله. إن مواطني إسرائيل مستعدون للتحلي بالصبر بشرط إزالة هذا التهديد الوجودي مرة واحدة وإلى الأبد. وأي اتفاق مع حزب الله لا يتم التوصل إليه عبر القرار العسكري هو خطأ فادح سيكلف دولة إسرائيل ثمنا باهظا".
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