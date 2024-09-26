«دبي الملاحية» ترفع قدرتها الاستيعابية إلى 1000 سفينة سنوياً

أعلنت مدينة دبي الملاحية اليوم عن نجاحها في إنجاز تحديثات مهمة على البنية التحتية الرئيسية، ما يُعزّز قدرتها الاستيعابية للتعامل مع السفن، ويساهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة كمركز بحري عالمي.

تضمنت مجموعة التحديثات الشاملة في مدينة دبي الملاحية؛ تجديد رافعات السفن التابعة لها، وإدخال حاملات سفن جديدة وتفعيل محطات طاقة فرعية متطورة وإمدادات طاقة شاطئية.

وزوّدت هذه التحسينات مدينة دبي الملاحية برافعات سفن مطوّرة بقدرة 6000 طن و3000 طن، والتي أدت إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للتعامل مع السفن من 400 إلى 1000 سفينة، ودعم بناء وإصلاح السفن الأكثر تعقيداً.

وتؤكد هذا التطورات التزام مدينة دبي الملاحية بالعمل على ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد، وتعزيز مساهمتها في النموّ الاقتصادي للإمارة، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33. كما ستدعم هذه الزيادة في القدرة الاستيعابية تصنيف دبي على المؤشرات البحرية الرئيسية.

حضر حفل التدشين، أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، ونيلز رولاند، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "سينكروليفت"، وعبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مدينة دبي الملاحية وشركة "سينكروليفت"، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

وبهذه المناسبة، قال عبد الله بن دميثان الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يُؤكد إنجاز تحديثات البنية التحتية على التزامنا بنموّ وتوسعة مدينة دبي الملاحية، ومع زيادة قدرتنا الاستيعابية للتعامل مع السفن، ستساهم البنية التحتية المحسّنة في جذب المزيد من شركات بناء وإصلاح السفن العالمية، ودعم شركاءنا بشكل أكثر فعالية، وتحفيز النموّ في القطاع البحري، ما يعزز مكانة دبي الرائدة كوجهة للتميّز البحري".

ومن جانبه، قال نيلز رولاند، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سينكروليفت": "تُجسّد شراكتنا مع مدينة دبي الملاحية التزامنا المشترك بتعزيز البنية التحتية البحرية والتميّز التشغيلي. وستوفر هذه التحسينات ميزة تنافسية لمدينة دبي الملاحية عبر خدمة عدد أكبر من السفن بكفاءة أعلى، كما ستدعم نموّ القطاع البحري في المنطقة".

وبالإضافة إلى تحديث رافعات السفن، وقّعت مدينة دبي الملاحية اتفاقية هندسة وتوريد وإنشاء لأربع مجموعات من حاملات السفن، ودشّنت أول مجموعتين مصممتين لاستيعاب سفن يصل وزنها إلى 6,000 طن وبطول 140 متر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للإرساء بمقدار 100 سفينة سنويًا، ما يُعزّز قدرة مدينة دبي الملاحية على خدمة عدد متزايد من المتعاملين في القطاع البحري.

بهدف توفير حلول طاقة موثوقة وصديقة للبيئة للسفن الراسية تمّ تفعيل محطات طاقة فرعية جديدة وإمدادات شاطئية، انسجاماً مع أهداف الاستدامة في دبي.

كما وقعت مدينة دبي الملاحية أيضاً اتفاقية خدمة إدارة الصيانة لمرافق رفع ونقل السفن، وأظهرت التقدم المحرز في مشروع تجديد الهياكل البحرية الجاري تنفيذه، والذي يشمل الهياكل الفولاذية وغيرها من المكوّنات الرئيسية، لزيادة عمر هذه الهياكل 15 عاماً إضافية.

تُعدّ مدينة دبي الملاحية، منصّة فريدة على الواجهة البحرية تبلغ مساحتها 249 هكتارًا، وتُجسّد التراث البحري لإمارة دبي، كما تساهم كمجموعة بحرية رائدة على مستوى المنطقة في تقديم أفضل الخدمات ضمن هذا المجال لشركات بناء وإصلاح اليخوت الفاخرة والتجارية. ومنذ بداية عام 2024 وحتى الآن، شهدت مدينة دبي الملاحية إرساء 296 سفينة، بزيادة نسبتها 16% في إشغال الأرصفة الجافة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.