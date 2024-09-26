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الاحتلال يغلق مداخل قرية مادما جنوب نابلس

9/26/2024 5:29:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المداخل الرئيسية لقرية مادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي في مادما عبد الله زيادة، بأن الاحتلال أغلق المداخل الرئيسية للقرية، ومنع المواطنين من الخروج، والدخول إليها.

وتشهد القرية بشكل متكرر إغلاقا لمداخلها لفترات متفاوتة، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلهم.

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