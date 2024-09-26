الاحتلال يغلق مداخل قرية مادما جنوب نابلس
التاريخ
9/26/2024 5:29:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المداخل الرئيسية لقرية مادما جنوب نابلس.
وأفاد رئيس المجلس القروي في مادما عبد الله زيادة، بأن الاحتلال أغلق المداخل الرئيسية للقرية، ومنع المواطنين من الخروج، والدخول إليها.
وتشهد القرية بشكل متكرر إغلاقا لمداخلها لفترات متفاوتة، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلهم.
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