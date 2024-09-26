إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية
التاريخ
9/26/2024 5:29:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية/PNN- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية حبلة جنوب قلقيلية.
وقالت مصادر محلية ، إن شابا أصيب بالرصاص الحي، خلال وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في قرية حبلة، ونُقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية.
يتبع...
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