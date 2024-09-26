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إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية

9/26/2024 5:29:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية حبلة جنوب قلقيلية.

وقالت مصادر محلية ، إن شابا أصيب بالرصاص الحي، خلال وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في قرية حبلة، ونُقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية.

يتبع...

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