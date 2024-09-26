الاحتلال دمر 5 آلاف منشأة سياحية في غزة وتراجع حاد في نشاط السياحة بالضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- أظهر تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء ووزارة السياحة، صدر اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 5 آلاف منشأة سياحية في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما شهدت فنادق الضفة الغربية تراجعا حادا في عدد النزلاء خلال النصف الأول من هذا العام.

وفق تقديرات "الإحصاء" والسياحة"، فإن التدمير الممنهج للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد تسبب في تدمير معظم المنشآت بصورة كلية أو جزئية، حيث تم تدمير حوالي 4992 منشأة تعمل في نشاط السياحة، منها 3450 منشأة في نشاط المطاعم وتقديم المشروبات، والتي تشكل 69.1% من المنشآت السياحية في القطاع غزة، و921 منشآت في الانشطة الابداعية والفنون وانشطة الترفيه الأخرى تشكل 18.4% من المنشآت السياحية، و182 منشأة في صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، و173 منشأة في انشطة الفنادق والاقامة والمنشآت المشابهة.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي، وفق التقرير الذي صدر بمناسبة يوم السياحة العالمي، بفقدان 15265 عامل في نشاط السياحة لوظائفهم، منهم 10887 عامل في انشطة المطاعم وتقديم المشروبات، يشكلون 71.3% من العاملين في أنشطة السياحة في قطاع غزة، و2277 في الانشطة الابداعية والفنون وأنشطة الترفيه الأخرى بنسبة 14.9% من العاملين في أنشطة السياحة، و964 عامل في أنشطة الفنادق والإقامة والمنشآت المشابهة.

وفي الضفة، قال التقرير إن عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الأول من العام 2024 شهد تراجعا حادا بنسبة 84.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث بلغ عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية 59.8 ألف نزيل أقاموا حوالي 138.9 ألف ليلة مبيت.

وقد استقبلت محافظة رام الله والبيرة العدد الأكبر من النزلاء بنسبة 26% من إجمالي عدد نزلاء الفنادق، تليها محافظة اريحا والاغوار بنسبة 22.3%، ثم محافظة نابلس بنسبة 22.0%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 10.3%.

ومن الجدير بالذكر أن 48% من نزلاء الفنادق هم من الوافدين الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948، يليهم النزلاء المحليون بنسبة 35% من إجمالي النزلاء، في حين شكلت باقي الجنسيات 17%.

وأشارت البيانات إلى أن حوالي 464 ألف زيارة قام بها الزوار الوافدين (زوار اليوم الواحد) للمواقع السياحية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024، مقابل 1.921 مليون في النصف الأول للعام 2023، بتراجع بلغت نسبته 75.8%، منها 417 ألف زيارة من الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948 و48 ألف زيارة من الوافدين من خارج فلسطين.



كما تشير البيانات إلى أن المواقع السياحية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024 قد شهدت تراجعا في حركة الزوار المحليين نتج عنها ما يزيد 1.2 مليون زيارة إلى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات المختلفة، بانخفاض 39% عن ذات الفترة من العام 2023.

وقدر التقرير انخفاض أعداد العاملين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية بنسبة 39.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 24 ألف عامل، وهذا يشكل ما نسبته 3.8% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية خلال الربع الأول من العام 2024.