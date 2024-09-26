الرئيس يلقي كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- يلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، كلمة دولة فلسطين، أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيضع سيادته، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني، ومعاناته المستمرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، وانتهاكاته بحق أرضه ومقدساته، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وسيطالب بالعمل بشكل فوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وكانت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، قد انطلقت في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تحت شعار: "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان".
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