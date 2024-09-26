الرئيس يلقي كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- يلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، كلمة دولة فلسطين، أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيضع سيادته، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني، ومعاناته المستمرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، وانتهاكاته بحق أرضه ومقدساته، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وسيطالب بالعمل بشكل فوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وكانت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، قد انطلقت في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تحت شعار: "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان".