سفير الصين: نقدر جهود الأردن لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - عبر السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ، عن تقدير بلاده لجهود الأردن المهمة المستهدفة وقف الحرب على قطاع غزة إضافة لجهود تقديم الإغاثة الإنسانية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف السفير مساء الأربعاء في كلمة له خلال حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن الجانب الصين سيبذل جهودا مشتركة مع الأردن ودول أخرى لتعزيز التحرك الدولي وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وحضر حفل الاستقبال الاستثمار مثنى الغرايبة وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف.

ولفت السفير النظر إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع عزة توشك أن تكمل عامها الأول والتي تسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وحول موقف بلاده من الحرب على غزة، قال تشوان دونغ إن الصين دفعت بقوة وقف إطلاق النار والدفاع عن العدالة والضمير وتقديم المساعدات الإنسانية.

ووصف الدبلوماسي الصيني الشرق الأوسط بأنه مهد للحضارة الإنسانية، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط تعاني حاليا من نيران الحرب ودمار واسع.

وتتطرق السفير لاحتفال الأردنيين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مشيدا بما حققه الأردن من إنجازات مهمة في بناء الدولة.

وشدد تشوان دونغ على أن الصين تشترك مع الأردن في مساعيهما للإصلاح والتحديث، ليبقى البلدان صديقان وشريكان في المسيرة الجديدة.

ولفت إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والصين عام 1977، وتحت التوجيهات الاستراتيجية للقيادتين، تطورت العلاقات الثنائية بخطوات سليمة ومطردة. وفي العام الماضي، شهدت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين توطيدا وتطورا مستمرين.

وفي حديثه عن الزيارات المشتركة على المستوى الرسمي قال إنه زار الصين كل من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، بما يدفع بقوة التعاون التشريعي والقضائي بين البلدين.

كما تواصل ائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره الصيني وانغ يي للتنسيق المكثف حول وضع المنطقة.

فيما يخص العلاقات الاقتصادية بين قال تشوان دونغ إنه جرى تشغيل مصنع ملابس جديد تستثمره شركة صينية في العقبة حيث تعاونت شركة صينية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تطوير منطقة صناعية جديدة، من المأمول أن تجذب استثمارا بأكثر من مليار دولار.

كما أشار إلى أن شركة صينية بحثت مع الجانب الأردني التعاون في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى أن مشروع إعادة تأهيل طريق السلط - العارضة اكتمل بمنحة صينية.

كما أشار إلى أنه ذهب أكثر من 500 أردني إلى الصين للتدريب.

وبين أنه شارك وفد فني صيني في مهرجان جرش، وحظيت الفعاليات الثقافية الصينية لفن الشاي والشعر بإقبال واسع.

ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن السفارة الصينية أصدرت تأشيرة لنحو 10 آلاف شخص، إضافة إلى أن أكثر من 500 طالب صيني يدرس في الأردن.

وفي حديثه عن التقديم الاقتصادي للصين لفت السفير تشوان دونغ إلى حصة بلاده في الاقتصاد العالمي ارتفعت من 1.7% في عام 1978 إلى نحو 17% في عام 2023، وتجاوزت مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي 30% لسنوات عديدة.