سفير الصين: نقدر جهود الأردن لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عبر السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ، عن تقدير بلاده لجهود الأردن المهمة المستهدفة وقف الحرب على قطاع غزة إضافة لجهود تقديم الإغاثة الإنسانية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف السفير مساء الأربعاء في كلمة له خلال حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن الجانب الصين سيبذل جهودا مشتركة مع الأردن ودول أخرى لتعزيز التحرك الدولي وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وحضر حفل الاستقبال وزير الاستثمار مثنى الغرايبة وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف.
ولفت السفير النظر إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع عزة توشك أن تكمل عامها الأول والتي تسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة.
وحول موقف بلاده من الحرب على غزة، قال تشوان دونغ إن الصين دفعت بقوة وقف إطلاق النار والدفاع عن العدالة والضمير وتقديم المساعدات الإنسانية.
ووصف الدبلوماسي الصيني الشرق الأوسط بأنه مهد للحضارة الإنسانية، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط تعاني حاليا من نيران الحرب ودمار واسع.
وتتطرق السفير لاحتفال الأردنيين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مشيدا بما حققه الأردن من إنجازات مهمة في بناء الدولة.
وشدد تشوان دونغ على أن الصين تشترك مع الأردن في مساعيهما للإصلاح والتحديث، ليبقى البلدان صديقان وشريكان في المسيرة الجديدة.
ولفت إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والصين عام 1977، وتحت التوجيهات الاستراتيجية للقيادتين، تطورت العلاقات الثنائية بخطوات سليمة ومطردة. وفي العام الماضي، شهدت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين توطيدا وتطورا مستمرين.
وفي حديثه عن الزيارات المشتركة على المستوى الرسمي قال إنه زار الصين كل من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، بما يدفع بقوة التعاون التشريعي والقضائي بين البلدين.
كما تواصل ائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره الصيني وانغ يي للتنسيق المكثف حول وضع المنطقة.
فيما يخص العلاقات الاقتصادية بين قال تشوان دونغ إنه جرى تشغيل مصنع ملابس جديد تستثمره شركة صينية في العقبة حيث تعاونت شركة صينية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تطوير منطقة صناعية جديدة، من المأمول أن تجذب استثمارا بأكثر من مليار دولار.
كما أشار إلى أن شركة صينية بحثت مع الجانب الأردني التعاون في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى أن مشروع إعادة تأهيل طريق السلط - العارضة اكتمل بمنحة صينية.
كما أشار إلى أنه ذهب أكثر من 500 أردني إلى الصين للتدريب.
وبين أنه شارك وفد فني صيني في مهرجان جرش، وحظيت الفعاليات الثقافية الصينية لفن الشاي والشعر بإقبال واسع.
ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن السفارة الصينية أصدرت تأشيرة لنحو 10 آلاف شخص، إضافة إلى أن أكثر من 500 طالب صيني يدرس في الأردن.
وفي حديثه عن التقديم الاقتصادي للصين لفت السفير تشوان دونغ إلى حصة بلاده في الاقتصاد العالمي ارتفعت من 1.7% في عام 1978 إلى نحو 17% في عام 2023، وتجاوزت مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي 30% لسنوات عديدة.
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